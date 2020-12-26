С первых минут в 17 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 17 выпуске, уже сейчас.

В первом конкурсе за полтора часа уже опытные повара должны были сделать кардинально иные блюда, чем то, которым удивляли судей на кастинге, но из того же набора продуктов. Этот конкурс был важным, ведь он показывал, чему участники научились за все время на проекте. На приготовление блюд жюри выделило 45 минут. Однако если любители допускали ошибку, то сразу вылетали, ведь конкурс черных уже не предусматривался.

Мария приготовила фаршированные томаты. Однако на вкус они были идентичны блюду, которое девушка приносила на кастинг. Работа была выполнена без фантазии и вкуса, поэтому судьям не понравилась. Затем на вердикт судей вышла Ира Раковчен. Она сделала малиновый дакуаз с шу из лаймового мусса и малиновым желе. Эктору не понравилось сочетание техник и вкусов в блюде, и дакуаз был мягким, как бисквит, а не твердым. Именно поэтому Ирина Раковчен и Мария Кривенко покинули кухню проекта!

Второй конкурс стал для любителей решающим. Однако перед его началом Мирру Борисову вызвали судьи на отдельный разговор. В предыдущем конкурсе она не использовала перец чили и смородину, а по правилам должна была применить все продукты! Именно из-за этой досадной ошибки Мирра покинула шоу в шаге от финала!

Во втором конкурсе участникам пришлось справляться со своими блюдами-страхами, с которыми они боролись в течение проекта. На задание судьи выделили по 1 часу.

У Дмитрия и Ирины была одна ошибка на двоих. Несколько недель назад они ужасно справились с задачей-загадкой, когда командам нужно было на время угадать наибольшее количество ошибок в блюдах. Поэтому сегодня в центр кухни вывезли наборы продуктов и по пять блюд по барашками, в которых надо было разгадать ошибки. Перед любителями по очереди открывали барашков. Кто догадался быстрее и набрал наибольшее количество баллов ― тот выбирал лучший набор продуктов для приготовления блюда. Дмитрий Балита получил за свои разгадки один балл, а Ирина ― 2. Ира выбрала стол с куриным филе, рыбой и овощами. А Дмитрий получил набор из дешевых продуктов: хек, куриные желудочки, бедро цыпленка, пшено и томатную пасту.

Дмитрий приготовил несколько блюд. Сперва судьи пробовали фишболы с начинкой из куриных желудков, затем ― бланшированную лапшу из кабачка с куриным галантином. Однако эти блюда, по мнению жюри, были похожи на уличную еду и на вкус не имели ничего особенного. Кроме того, по словам Эктора, ингредиенты были неаккуратно нарезанны.

Следующей к судьям подошла Ирина Маленко. Она приготовила на первую закуску запеченный баклажан с куриным филе. Однако такой выбор блюда показался Эктору простым, ведь готовить фаршированный баклажан в финале кулинарного шоу ― не самая лучшая идея. Второе блюдо ― рыбное филе и гарнир из сельдерея ― пробовала Ольга Мартыновская. Ей не понравилась комбинация карамелизированных яблок и рыбы.

Так что сегодня в шаге от суперфинала «МастерШеф» шоу покинули Мария Кривенко, Ирина Раковчен, Мирра Борисова, Дмитрий Балита и Ирина Маленко.

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