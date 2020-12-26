Сегодня, 26 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 17 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждали участников перед суперфиналом? Подробности ― в материале!

На первый конкурс в кителях приехали все участники 10 сезона! Чтобы поддержать финалистов в последних сложных испытаниях на проекте, они следили с балкона и подсказывали на сложных заданиях. Первый конкурс был с загадкой под коробками. То, что было под ними, погружало любителей в прошлое и заставляло задуматься над будущим. У каждого участника под черными ящиками были продуктовые наборы, с которыми они пришли на кастинг.

За полтора часа уже опытные повара должны были сделать кардинально иное блюдо, чем то, которым удивляли судей на отборе. Этот конкурс был важным, ведь он показывал, чего участники научились за все время на проекте. На приготовление блюд выделили 45 минут. Однако если участники допускали ошибку ― сразу вылетали, ведь конкурс черных уже не был предусмотрен.

Дмитрий Балита приготовил фаршированную морковь в апельсиновом соке, огурец, маринованный в мяте, крамбл из черного хлеба, паштет с мятой из форели и попкорн из икры. Эктору понравилась презентация блюда, а вот нарезка овощей была низкого уровня. Однако в конечном итоге получилось прекрасное сочетание вкусов.

Следующей к жюри подошла Мирра. Она подала милфей с брандаду из трески и кремом из авокадо. Все было приготовлено правильно, но судьям не хватало насыщенности вкуса и остроты. И блюдо действительно кардинально отличалось от кастингов, что понравилось жюри.

Мария приготовила фаршированные томаты. Однако на вкус они были идентичны блюду, которое девушка приносила на кастинг. Работа была выполнена без фантазии и вкуса, поэтому судьям не понравилась.

А вот Ирина Маленко приготовила песочное пирожное с крем-сыром и соусом из фруктовой карамели. Это было фантастическое сочетание и, по словам Эктора, невероятно нежная начинка. Судьи доели десерт финалистки до последнего кусочка!

Юля Красота в финальном конкурсе приготовила печенье из крема из креветок, сыра и клубники. Однако, по словам судей, креветки в блюде почти не ощущались. Но сама идея ― сделать из морепродуктов крем ― им понравилась.

Яна приготовила базиликово-лаймовый чизкейк с сабле из фисташек и пралине из фисташек. Судьи были ошеломлены сбалансированным вкусом десерта и тем, столько техник применила юная девушка за 45 минут!

Последней на вердикт судей вышла Ира Раковчен. Она сделала малиновый дакуаз с шу из лаймового мусса и малиновым желе. Эктору не понравилось сочетание техник и вкусов в блюде участницы, и дакуаз был мягким, как бисквит, а не твердым. Именно поэтому Ирина Раковчен и Мария Кривенко покинули кухню проекта!

Второй конкурс стал для любителей решающим ― уже совсем скоро из пятерки лучших останутся двое. Однако в начале конкурса Мирру Борисову вызвали судьи для отдельного разговора. В предыдущем конкурсе финалистка не использовала перец чили и смородину, а по правилам конкурса, должна была применить все продукты! Именно из-за этой ошибки Мирра покинула шоу!

В первом конкурсе финала участники готовили из продуктов, которые подарили им белый фартук на «МастерШеф». Во втором же им пришлось справляться с тем, из-за чего этого фартука они едва не лишились, ― блюда-страхи, с которыми финалисты боролись в течение проекта.

У Дмитрия и Ирины была одна ошибка на двоих. Несколько недель назад они ужасно справились с задачей-загадкой, когда командам нужно было на время угадать наибольшее количество ошибок в блюдах. Поэтому сегодня в центр кухни вывезли наборы продуктов и по пять блюд по барашками, в которых надо было разгадать ошибки. Перед любителями по очереди открывали барашков. Кто догадался быстрее и получил наибольшее количество баллов ― тот выбирал лучший набор продуктов для приготовления блюда. Дмитрий Балита получил за свои разгадки один балл, а Ирина ― 2. Ира выбрала стол с куриным филе, рыбой и овощами. А Дмитрий получил набор из дешевых продуктов: хек, куриные желудочки, бедро цыпленка, пшено и томатную пасту.

Под коробкой у Яны был планшет, на нем ― видео с паникой, которая сопровождала девушку на протяжении всего шоу. Задача Яны ― за 1 час приготовить концептуальный обед из 5 блюд: холодную закуску, горячую закуску, первое блюдо, основное и десерт. Однако на помощь себе девушка могла выбрать с балкона трех помощников. Яна выбрала Иру Раковчен, Сашу и Алину, и они принялись за работу.

Когда очередь дошла до Юли Красоты, она подняла коробку и увидела свой самый большой страх на кухне проекта ― отходы! Девушке пришлось готовить блюдо ресторанного уровня из свиного уха, ливерной колбасы, перловки, пшена, кильки, плавленых сырков, творожной колбасы и тушенки.

Первым для вердикта к судьям подошел Дмитрий Балита. Он приготовил несколько блюд. Сначала судьи пробовали фишболы с начинкой из куриных желудков, затем бланшированную лапшу из кабачка с куриным галантином. Однако блюда Дмитрия были похожи на уличную еду. По словам Эктора, все ингредиенты были неаккуратно нарезанными, а на вкус в блюдах не было ничего особенного.

Следующей к жюри подошла Ирина Маленко. Она приготовила на первую закуску запеченный баклажан с куриным филе. Однако такой выбор блюда показался Эктору простым, ведь готовить фаршированный баклажан в финале кулинарного шоу ― не самая лучшая идея. Второе блюдо ― рыбное филе и гарнир из сельдерея ― пробовала Ольга Мартыновская. Ей не понравилась комбинация карамелизированных яблок и рыбы.

Яна со своей командой приготовила пять блюд. На основное они подали магре из утки с винным соусом. Вкус утки и ее румяная корочка понравились Эктору. Во втором блюде ― креветке с кокосово-имбирным соусом ― он почувствовал разный уровень специй, которые плавно сменяют друг друга. Ему понравился и соус, и креветка. Следующее блюдо Яны пробовал Владимир Ярославский. Это был паштет из курицы и тыква конфи. Судье понравилась консистенция и то, как девушка поработала со вкусами. Следующее блюдо тоже понравилось строгому члену жюри: крем-суп из цуккини с брокколи и картофелем-пай хорошо гармонировал. Десерт «Три шоколада» пробовала Ольга Мартыновская. Она похвалила опрятность блюда и нежный вкус шоколада.

Когда Юля Красота подала свое блюдо судьям, Эктор отметил презентабельный вид. Из отходов девушка приготовила очень вкусную рыбу с ушками, перловой кашей и соусом из плавленого сырка. Поэтому судьи похвалили финалистку за оригинальность и тонкое чувство вкусов.

В шаге от суперфинала «МастерШеф» покинули Дмитрий Балита и Ирина Маленко. Бороться за победу в шоу остались Яна Балог и Юлия Венедиктова.

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