Сьогодні, 26 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 18 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекали на учасників у суперфіналі? І хто здобув перемогу в 10-му сезоні? Подробиці ― в матеріалі!

У суперфінал 10 сезону «МастерШеф» пройшли ті, на кого не робили ставки інші учасники. Юля Венедиктова, яку аматори взагалі не бачили у фіналі, попри все вірила у свої сили і продовжувала працювати та дивувати своїми стравами найпрофесійніше кулінарне журі. А Яна Балог, яка, не закінчивши навчання в медичному університеті, поїхала позмагатися в шоу, хоч і робила істерики на кухні, втім завжди виходила зі складних конкурсів у білому фартусі.

У вирішальний день Яну та Юлю приїхали підтримати не тільки учасники 10 сезону «МастерШеф», а й найближчі люди ― родичі. Головний приз останнього конкурсу ― перемога у проєкті і 300 тисяч гривень, а також навчання у найпрестижнішій кулінарній академії!

Перед суперфіналістками стояло завдання за 2,5 години приготувати не просто смачні закуску, основну страву і десерт, а шедевральні страви!

На закуску Яна зробила паштет із качиних сердечок у сувіді та горіхові хлібці. Ектору сподобалася подача страви. Він навіть сказав, що це була подача дорогого, ресторанного рівня. Смак закуски також здивував суддів, однак текстуру паштету можна було б зробити трішки ніжнішою. Володимир відзначив, що в поєднанні з соусом страва працює просто чудово! Ользі також усе припало до смаку.

Наступною свою закуску подала Юля. Вона приготувала щічки лосося з соусом із полуниці та бульйону. Ектор був просто вражений поєднанням смаків! Соус та щічки були ніжними й доволі пікантними. Володимир сказав, що такої смакоти він навіть ніколи не куштував! А Ольга сказала, що у страви доволі незвичний смак завдяки лемонграсу, і щічки з соусом дуже гармонійно поєднуються.

Як основну страву Яна подала чорну тріску на пару з горіховим соусом та цвітною капустою. Ектору відразу ж сподобалася презентація, а риба просто танула в роті! Володимир був такої самої думки. Ольга Мартиновська відзначила прекрасний соус та делікатний і ніжний смак тріски.

Основну страву Юлі першим куштував Ектор. Вона подала гребінці з манго і грибним пюре та устриці з грибами. Ектор відзначив смачне пюре, однак у гребінці він знайшов грубу помилку – незачищений м’яз, який обов’язково потрібно вирізати, коли готуєш страву ресторанного рівня. Володимиру Ярославському сподобалися смакові поєднання та аромат страви. А от Ольга Мартиновська не зрозуміла поєднань, їй не вистачило сміливості скуштувати всі інгредієнти разом.

На десерт Яна приготувала кокосовий мус із крамблом з макадамії, ваніллю та кокосово-лаймовим морозивом. Скуштувавши страву, Ектор прокоментував, що кокосові чипси ідеально смакують із мусами. А Володимиру сподобався смачний мус, баланс крамблу та морозива, однак йому не вистачило соусу. Ользі сподобалася кольорова гама десерту, морозиво, яке було достатньо солодким, та крамбл.

Останньою стравою, яку куштували судді в 10 сезоні шоу «МастерШеф», був десерт Юлі Краси. Вона подала лимонний бісквіт з кокосовим желе, сирним кремом, меренгою і снігом з йогурту. Ектору сподобалось надзвичайно цікаве поєднання смаків, а от меренга не вразила, і бісквіт був забитий, а не повітряний. Володимир відзначив, що страва нагадує домашній, мамин сметанник, але в сучасній варіації. Ольга Мартиновська похвалила ніжне кокосове желе та меренгу, а от бісквіт, який був базовим елементом, спрацював сьогодні проти учасниці.

Журі доволі швидко ухвалило рішення стосовно того, хто ліпше впорався в останньому конкурсі шоу. Однак усі судді зазначили, що і Юлія, і Яна дуже виросли у професійному плані на проєкті!

Яна Балог приготувала надзвичайно смачні страви і зробила найменше помилок у фінальному конкурсі. Саме її ім’я увійшло в історію проєкту. Адже переможницею 10 сезону шоу «МастерШеф» стала Яна Балог!

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