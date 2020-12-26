Сегодня, 26 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 18 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждали участников в суперфинале? И кто одержал победу в 10-м сезоне? Подробности ― в материале!

В суперфинал 10 сезона «МастерШеф» прошли те, на кого не делали ставок другие участники. Юля Венедиктова, которую любители вообще не видели в финале, несмотря на все верила в свои силы и продолжала работать и удивлять своими блюдами самое профессиональное кулинарное жюри. А Яна Балог, которая, не закончив учебу в медицинском университете, поехала участвовать в шоу, хоть и делала истерики на кухне, впрочем всегда выходила из сложных конкурсов в белом фартуке.

В решающий день Яну и Юлю приехали поддержать не только участники 10 сезона «МастерШеф», но и близкие люди ― родственники. Главный приз последнего конкурса ― победа в проекте и 300 000 гривен, а также обучение в самой престижной кулинарной академии!

Перед суперфиналистками стояло задание за 2,5 часа приготовить не просто вкусные закуску, основное блюдо и десерт, а шедевральные блюда!

На закуску Яна сделала паштет из утиных сердечек в сувиде и ореховые хлебцы. Эктору понравилась подача блюда. Он даже сказал, что это была подача дорогого, ресторанного уровня. Вкус закуски также удивил судей, однако текстуру паштета можно было бы сделать немного нежнее. Владимир отметил, что в сочетании с соусом блюдо работает просто замечательно! Ольге также все понравилось.

Следующей свою закуску подала Юля. Она приготовила щечки лосося с соусом из клубники и бульона. Эктор был просто поражен сочетанием вкусов! Соус и щечки были нежными и довольно пикантными. Владимир сказал, что такую ​​вкуснятину он никогда даже не пробовал! А Ольга отметила, что у блюда довольно необычный вкус благодаря лемонграссу, и щечки с соусом очень хорошо сочетаются между собой.

Как основное блюдо Яна подала черную треску на пару с ореховым соусом и цветной капустой. Эктору сразу же понравилась презентация, а рыба просто таяла во рту! Владимир был такого же мнения. Ольга Мартыновская отметила прекрасный соус и деликатный, нежный вкус трески.

Основное блюдо Юли первым пробовал Эктор. Она подала гребешки с манго и грибным пюре и устрицы с грибами. Эктор отметил вкусное пюре, однако в гребешке он нашел грубую ошибку ― незачищенная мышца, которую обязательно нужно вырезать, когда готовишь блюдо ресторанного уровня. Владимиру Ярославскому понравились вкусовые сочетания и аромат блюда. А вот Ольга Мартыновская не поняла сочетаний, ей не хватило смелости попробовать все ингредиенты вместе.

На десерт Яна приготовила кокосовый мусс с крамблом из макадамии, ванилью и кокосово-лаймовым мороженым. Попробовав блюдо, Эктор прокомментировал, что кокосовые чипсы идеально сочетаются с муссами. А Владимиру понравился вкусный мусс, баланс крамбла и мороженого, однако ему не хватило соуса. Ольге понравилась цветовая гамма десерта, мороженое, которое было достаточно сладким, и крамбл.

Последним блюдом, которое пробовали судьи в 10 сезоне шоу «МастерШеф», был десерт Юли Красоты. Она подала судьям лимонный бисквит с кокосовым желе, творожным кремом, меренгой и снегом из йогурта. Эктору понравилось очень интересное сочетание вкусов, а вот меренга не впечатлила, и бисквит был забитый, а не воздушный. Владимир отметил, что блюдо напоминает домашний, мамин сметанник, но в современной вариации. Ольга Мартыновская похвалила нежное кокосовое желе и меренгу, а вот бисквит, который был базовым элементом, сработал сегодня против участницы.

Жюри довольно быстро приняло решение о том, кто лучше справился в последнем конкурсе шоу. Однако все судьи отметили, что и Юлия, и Яна очень выросли в профессиональном плане на проекте!

Яна Балог приготовила вкуснейшие блюда и сделала меньше ошибок в финальном конкурсе. Именно ее имя вошло в историю проекта. Ведь победительницей 10 сезона шоу «МастерШеф» стала Яна Балог!

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