Нещодавно відбувся міжнародний професійний захід для кухарів, шеф-кухарів і власників ресторанного бізнесу ― Creative Chefs Summit 2020. Крім інтерактивних майстер-класів на ньому оголосили список зі 120 найкращих шеф-кухарів і кондитерів України. До нього ввійшли багато учасників, а також судді шоу «МастерШеф». Більше читайте в матеріалі.

Цьогоріч у зв’язку з карантинними обмеженнями захід проходив в онлайн-режимі. Під час саміту проводилися інтерактивні майстер-класи і доповіді від міжнародних експертів та провідних шеф-кухарів України. А по закінченню були названі імена 120 найкращих шеф-кухарів і кондитерів країни.

До списку найкращих увійшли фіналіст «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов; переможниця 6 сезону «МастерШеф» Асмік Гаспарян; переможниця 2 сезону «МастерШеф» і суддя «МастерШеф. Професіонали» і «МастерШеф»-9 Єлизавета Глинська; переможець «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник; учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Яблонська; суддя «МастерШеф. Професіонали» і «МастерШеф»-10 Володимир Ярославський; а також Юрій Ковриженко ― ведучий кулінарного проєкту на СТБ «Страва честі».

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