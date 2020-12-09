Совсем недавно состоялось международное профессиональное мероприятие для поваров, шеф-поваров и собственников ресторанного бизнеса – Creative Chefs Summit 2020. Кроме интерактивных мастер-классов на нем огласили список из 120 лучших шеф-поваров и кондитеров Украины. В него вошли многие участники, а также судьи шоу «МастерШеф». Больше читайте в материале.

В этом году в связи с действующими карантинными ограничениями мероприятие проходило в онлайн-режиме. Во время саммита проводились интерактивные мастер-классы и доклады от международных экспертов и ведущих шеф-поваров Украины. А по окончании были названы имена 120 лучших шеф-поваров и кондитеров страны.

В список лучших вошли финалист «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов; победительница 6 сезона «МастерШеф» Асмик Гаспарян; победительница 2 сезона «МастерШеф», судья «МастерШеф. Профессионалы» и «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская; победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник; участница «МастерШеф. Профессионалы» Катерина Яблонская; судья «МастерШеф. Профессионалы» и «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский; а также Юрий Ковриженко – ведущий кулинарного проекта на СТБ «Страва честі».

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