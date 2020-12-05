Сьогодні, 5 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 14 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня аматори готували під пильним оком фіналістів другого сезону «МастерШеф. Професіонали» Едика, Саші та дядька Жені. А що вони робили цього тижня? Подробиці — в матеріалі!

10 найкращих кулінарів-аматорів країни змагалися в інтертейменті на кухні «МастерШеф»! Навіть судді зауважили, що такого рівня складності не було за всі 10 сезонів проєкту. А все тому, що учасники повинні були розділитися на пари і лишень за півтори години приготувати сет із трьох вишуканих ресторанних страв. Кожна страва мала об’єднувати і шоу, і концепцію сету.

Дмитро Балита і Марина Кімоно представили суддям сет із назвою «Їжа лісоруба». На закуску вони подали печену картоплю з лисичками та печеним гарбузом, на основне — копчену перепілку в диму, а на десерт – горіховий пиріг. Окрім того, що страви були неймовірно смачними, Дмитро Балита перевтілився у справжнього лісника, що дуже розвеселило членів журі!

Яна Балог та Іра Раковчен створили концепцію ідеального ресторану. На закуску вони подали броколі з соусом лемонграс та бекон зі спеціями і морським гребінцем. Основна страва — перепілка з апельсинами та кіноа, десерт — шоколадна сфера з кремами. Однак презентація з димом, який виділявся при нагріванні сухого льоду, не вдалася дівчатам. Тому судді відзначили лише смакові якості їжі.

Маша та Аліна презентували хімічну мінілабораторію. На закуску вони подали пюре з селери із гребінцем, на основне – баранину з соусом, і малиновий десерт. Однак і ця команда не впоралася з інтертейментом: плита не нагрівалася перед суддями, величезна кількість хімічних колбочок була ні до чого.

Мірра та Марина зробили морську презентацію з камінням, свічками та пальмами. На закуску вони подали креветку з соусом чилі в кокосі, з якого парував дим, на основне — гарячу локшину з овочами, і шоколадний десерт з лаймом. Проте суддям сподобався лише десерт, бо основної страви було мало, а креветка в закусці була недовареною.

Юля та Іра створили власну льодовикову історію! На закуску вони приготували кілька видів мусу з креветками та грибами, на основне – лосось, підсмажений на соломі, а на десерт – ганаш із двох видів шоколаду. Вони подали свої страви на гірському камінні з додаванням диму. Інтертеймент дівчат був цікавим та веселим, і страви також приємно вразили суддів.

У першому конкурсі Марина та Мірра отримали чорні фартухи, адже смак їхніх страв був найгіршим. А Дмитра та Марину судді похвалили за старання, адже вони були найкращими.

На початку другого конкурсу учасники розділилися на дві команди. Капітаном червоної стала Марина Шмалько, а синьої – Дмитро Балита. Те, для кого саме вони мали готувати, шокувало учасників. Уперше за всю історію шоу «МастерШеф» аматори повинні були частувати суперзірку українського шоу-бізнесу – Тіну Кароль! Однак їм було важко здивувати знамениту артистку, адже вона вже три роки поспіль дотримується кетодієти! Ця дієта ґрунтується на збалансуванні жирів натурального походження, білків та клітковини без жодних вуглеводів!

Завдання учасників – скласти повний список страв на тиждень, які були б дозволені для вживання при кетодієті. Усього мало вийти по 21 страві від кожної команди за 2 години. З них Тіна Кароль обирала по три страви від червоних та синіх, після чого визначала переможця.

За півтори години часу команди визначилися зі стравами. Звичайно, мало хто орієнтувався у стравах кетокухні, однак судді проєкту підказали капітанам інгредієнти, з якими можна працювати. За 10 хвилин до закінчення часу на учасників чекав ще один сюрприз – на кухню нарешті прийшла Тіна Кароль! У ресторані «МастерШеф» вона замовила по три сніданки в кожної команди. А Ектор, Ольга та Володимир – по одній основній страві.

Однак багато страв, які куштувала зірка, не вразили її своїми смаками. Наприклад, салат від команди червоних не гармоніював зі спеціями, а печінка мала дивний смак. Також Тіна розкритикувала сирники червоних, які робила Ірина Маленко. На її погляд, вони були надто сухі, а при кетодієті мав би бути дотриманий баланс жирів. А от до фаршированого авокадо, яке готувала Юля Краса від команди червоних, суперзірка навіть не доторкнулася і розкритикувала страву за неохайну подачу!

Втім, були страви, які здивували Тіну Кароль незвичним поєднанням смаків. Яйце по-флорентійськи з горіховою скоринкою було й апетитно подане, й добре приготоване. Це було заслугою Дмитра Балити і команди синіх. А ще суперзірці сподобалися сирники синьої команди від Аліни Матвійчук. Саме тому в другому конкурсі Тіна обрала переможцем команду синіх Дмитра Балити.

На конкурсі чорних були лише дівчата: Мірра Борисова, Марина Шмалько, Ірина Маленко та Марина Кобчук. А судді одягли свої кітелі, щоб готувати паралельно з аматорами. Три шефи спеціально розробили три авторські і дуже складні страви. Завдання аматорів ― приготувати їхні точні копії. На це судді відвели собі по 45 хвилин, учасникам — 75 хвилин. Чорні могли ризикнути і повторити всі три страви суддів або подати лише одну. Головне, щоб вона не була гіршою за оригінал.

Ольга Мартиновська готувала ескалоп з фуа-гра в соусі та карпачо з інжиру. Володимир Ярославський — ростбіф з йоркширським пудингом і нутом. Ектор — баклажан з тофу, соусом із сичуанського перцю та рисом. Марина Кобчук готувала за рецептами Ектора і Володимира. Вона єдина змогла вдало повторити одразу дві складні страви! Ірина Маленко і Мірра Борисова відтворювали страву Ольги Мартиновської, і результати їхніх старань також потішили суддів своїми смаками.

А от Марина Шмалько вирішила готувати дві страви, проте обидві в неї не вдалися. Тому в 14 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишила саме вона.

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