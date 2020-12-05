З перших хвилин у 14 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 14 випуску, вже зараз.

На конкурс чорних у 14 випуску потрапили лише дівчата: Мірра Борисова, Марина Шмалько, Ірина Маленко і Марина Кобчук. А судді одягли свої кітелі, щоб готувати паралельно з аматорами. За умовами конкурсу, три шефи готували три страви, ― Ектор, Володимир та Ольга спеціально для цього розробили свої авторські і дуже складні рецепти, ― а учасники мали відтворити їх точні копії. На це завдання судді відвели самі собі 45 хвилин, а аматорам ― 1 годину 15 хвилин. Чорним, за умовами конкурсу, можна було ризикнути і повторити всі три страви суддів, а можна й одну ― головне, щоб вона не була гіршою за оригінал.

Готувати учасники й судді почали одночасно. Ольга Мартиновська готувала ескалоп з фуа-гра в соусі та карпачо з інжиру. Володимир Ярославський ― ростбіф з йоркширським пудингом і нутом. Ектор ― баклажан з тофу, соусом із сичуанського перцю та рисом. Марина Кобчук готувала за рецептами Ектора і Володимира. Вона єдина змогла вдало повторити одразу дві складні страви! Ірина Маленко і Мірра Борисова відтворювали страву Ольги Мартиновської, і результати їхніх старань також потішили суддів своїми смаками.

А от Марина Шмалько вирішила готувати дві страви, і обидві в неї не вдалися. Тому в 14 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишила саме вона.

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