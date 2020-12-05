С первых минут в 14 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 14 выпуске, уже сейчас.

На конкурс черных в 14 выпуске попали только девушки: Мирра Борисова, Марина Шмалько, Ирина Маленко и Марина Кобчук. А судьи одели свои кители, чтобы готовить параллельно с любителями. По условиям конкурса, три шефа готовили три блюда, ― Эктор, Владимир и Ольга специально для этого разработали свои авторские и очень сложные блюда, ― а участники должны были воспроизвести их точные копии.

На это задание судьи отвели сами себе 45 минут, а аматорам ― 1 час 15 минут. Черным, по условиям конкурса, можно было рискнуть и повторить все три блюда судей, а можно и одно ― главное, чтобы оно не было хуже оригинала.

Готовить участники и судьи начали одновременно. Ольга Мартыновская готовила эскалоп с фуа-гра в соусе и карпаччо из инжира. Владимир Ярославский ― ростбиф с йоркширским пудингом и нутом. Эктор ― баклажан с тофу, соусом из сычуаньского перца и рисом. Марина Кобчук готовила по рецептам Эктора и Владимира. Она единственная смогла удачно повторить сразу два сложных блюда! Ирина Маленко и Мирра Борисова копировали блюдо Ольги Мартыновской, и результаты их стараний также удивили судей своими вкусами.

А вот Марина Шмалько решила готовить два блюда, и оба у нее не удались. Поэтому в 14 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинула именно она.

Читайте нас також у Viber і Telegram.