Марина Шмалько: На «МастерШеф» я зрозуміла, що хочу повернутися в кулінарію
Глядачі шоу «МастерШеф»-10 знають Марину Шмалько за прізвиськом «Марина Кімоно». Вона працює стилістом і художником по костюмах у кіно, рекламі. Минулого тижня Марина залишила проєкт, але зізналася, що тепер хоче повернутися в кулінарію! Читайте інтерв’ю з Мариною Шмалько просто зараз!
Що казали рідні, коли побачили вас на телеекранах?
Для них це цілком звична історія, не вперше вони мене бачили по телевізору! (Усміхається. ― Прим. ред.).
А в кулінарному шоу?
Вони дуже пишалися і були щасливі! Особливо друзі!
З ким ви спілкувалися на проєкті? І з ким продовжуєте своє спілкування?
Найважливішою для мене людиною завдяки «МастерШеф» став Дмитро Балита. Це мій улюблений друг! Я з першого дня підійшла до нього і сказала: «Ми з тобою будемо дружити!». Якщо багато учасників починали з ним спілкуватися поступово, то я ― з першого дня приїзду!
Якби ви були в суперфіналі, хто стояв би разом з вами?
Думаю, що Діма! Діма і Яна.
А чого вам не вистачило, щоб дійти до фіналу?
Мене підкосило моє здоров’я… Я пішла, коли мені було дуже погано.
Що ви можете сказати людям, які мріють потрапити на «МастерШеф»?
Заздалегідь учіться, практикуйтеся вдома і готуйтеся не тільки в кулінарному плані, а й у моральному.
Вам морально було складніше?
Звісно! Це було, безумовно, нелегко! Бо ти щодня не знаєш, що на тебе чекає!
Який конкурс для вас був найважчим?
Напевно, це була битва чорних у сітках. Це було суперважко! Особливо протягувати руки і щось там варити.
Чим ви плануєте займатися наступні 2―3 роки?
На «МастерШеф» я зрозуміла, що хочу повернутися в кулінарію, бо в мене був диплом кондитера. І зрозуміла, що солодке ― все-таки моє! Мені хочеться влаштуватися кондитером і розвиватися на цьому шляху.
В Україні?
Без кордонів!
Багато учасників уже зараз планують відкривати власні заклади. У вас були такі думки?
Можливо, у майбутньому. Проте наразі це тільки напрацювання своїх знань і здібностей у цій індустрії. Мені здається, що зараз це робити безглуздо. Занадто рано!
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