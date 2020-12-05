Глядачі шоу «МастерШеф»-10 знають Марину Шмалько за прізвиськом «Марина Кімоно». Вона працює стилістом і художником по костюмах у кіно, рекламі. Минулого тижня Марина залишила проєкт, але зізналася, що тепер хоче повернутися в кулінарію! Читайте інтерв’ю з Мариною Шмалько просто зараз!

Що казали рідні, коли побачили вас на телеекранах?

Для них це цілком звична історія, не вперше вони мене бачили по телевізору! (Усміхається. ― Прим. ред.).

А в кулінарному шоу?

Вони дуже пишалися і були щасливі! Особливо друзі!

З ким ви спілкувалися на проєкті? І з ким продовжуєте своє спілкування?

Найважливішою для мене людиною завдяки «МастерШеф» став Дмитро Балита. Це мій улюблений друг! Я з першого дня підійшла до нього і сказала: «Ми з тобою будемо дружити!». Якщо багато учасників починали з ним спілкуватися поступово, то я ― з першого дня приїзду!

Якби ви були в суперфіналі, хто стояв би разом з вами?

Думаю, що Діма! Діма і Яна.

А чого вам не вистачило, щоб дійти до фіналу?

Мене підкосило моє здоров’я… Я пішла, коли мені було дуже погано.

Що ви можете сказати людям, які мріють потрапити на «МастерШеф»?

Заздалегідь учіться, практикуйтеся вдома і готуйтеся не тільки в кулінарному плані, а й у моральному.

Вам морально було складніше?

Звісно! Це було, безумовно, нелегко! Бо ти щодня не знаєш, що на тебе чекає!

Який конкурс для вас був найважчим?

Напевно, це була битва чорних у сітках. Це було суперважко! Особливо протягувати руки і щось там варити.

Чим ви плануєте займатися наступні 2―3 роки?

На «МастерШеф» я зрозуміла, що хочу повернутися в кулінарію, бо в мене був диплом кондитера. І зрозуміла, що солодке ― все-таки моє! Мені хочеться влаштуватися кондитером і розвиватися на цьому шляху.

В Україні?

Без кордонів!

Багато учасників уже зараз планують відкривати власні заклади. У вас були такі думки?

Можливо, у майбутньому. Проте наразі це тільки напрацювання своїх знань і здібностей у цій індустрії. Мені здається, що зараз це робити безглуздо. Занадто рано!

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