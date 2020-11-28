Сьогодні, 28 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 13 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники божеволіли від завдань у темній кімнаті. А що вони робили цього тижня? Подробиці — в матеріалі!

Сьогодні аматори працювали зі справжніми майстрами кулінарної справи! Капітанами у конкурсі стали фіналісти другого сезону «МастерШеф. Професіонали» Едик, Саша і дядько Женя! Щоб потрапити до них у команду, потрібно було приготувати вишукану страву, яка сподобається комусь із них за смаком. На приготування в учасників було два етапи по 15 хвилин. Та якщо ж страва не смакуватиме жодному з профі, її автор отримає чорний фартух. Після формування команд учасникам треба було приготувати по три страви ресторанного рівня з монопродуктом, який став би зіркою всіх страв. Інгредієнт вибирав капітан.

Біля кожної страви були картки, окрім страв Марини Кобчук, Аліни Матвійчук та Ірини Маленко. Всі троє сьогодні отримали за свої страви чорні фартухи. Едуард Канарян став капітаном синьої команди, Олександр Цвігун — жовтої, а Євген Грибеник – червоної. Су-шефами стали: Аліна Матвійчук, Марина Шмалько, Дмитро Балита відповідно.

Едуард вибрав монопродуктом для своєї команди кавун. На закуску сині вирішили приготувати маринований кавун з ягодами та сиром. На основне — стейк із маринованого кавуна зі сливовим гарніром і соусом із кокосу. На десерт – маринований кавун з ягодами.

Олександр Цвігун з командою жовтих сьогодні працювали зі своїм основним інгредієнтом – гарбузом. На закуску вони приготували млинці, смажені у фритюрі, з крем-сиром та копченою креветкою. На основне — гарбуз, запечений у маслі та розмарині, у паніровці з фундука, арахісу та пармезану. На десерт — гарбузовий бісквіт з просоченням з апельсину та кардамону.

А команда червоних тим часом готувала страви з баклажанами: на закуску ― хрусткий сендвіч із баклажанів з сиром, на основне ― баклажан із мясом, а на десерт — панакоту з баклажана з рікотою та вершками.

Першими свої творіння представляли Едуард Канарян із командою синіх. Усі три страви вразили членів журі, особливо десерт, який капітан подав разом із піною з кавуна. Наступним підійшов Олександр Цвігун з командою жовтих. Їхні страви також похвалили судді. Особливою була закуска – млинці, смажені у фритюрі, з крем-сиром та копченою креветкою. Ектор Хіменес-Браво навіть сказав, що це найкраща страва, яку він куштував за всі 10 років існування шоу «МастерШеф»!

Євген Грибеник з командою червоних теж червоніли від компліментів суддів. Однак основна страва була не доведена до смаку. Тому жовті та сині сьогодні стали найкращими командами! Аліні та Марині повернули білі фартухи.

Другий конкурс розпочався зі здивування учасників. На кухні «МастерШеф» вони побачили прикріпленні конструкції, які вже невдовзі стали справжнім кошмаром для них. Сьогодні кожен аматор мав зробити по одній страві. А готувати – у 4 етапи. Стільки ж рядів поверхонь було позаду. На першому етапі учасники філерували рибу та чистили всі овочі, на другому — зачищали овочі. Було лише 7 робочих поверхонь, тому впоратися потрібно було якомога швидше. На третьому етапі аматори термічно обробляли продукти. Працювати могли лише троє кулінарів. Останній, четвертий, етап – презентація страв, і лише 2 робочих місця. Це був конкурс на швидкість. Хто прийде першим і приготує найкращу страву, той і виграв. Страву учасника, який прийде останнім, судді не куштуватимуть, а нагородять чорним фартухом. Кожному аматору потрібно було приготувати рибу з пюре з цвітної капусти з маслом бернуазе та бобами.

Першою свою страву презентувала Ірина Маленко. А Олександр Горчаков – останнім, тому він одразу одягнув чорний фартух. Презентація Ірини була красивою, смак страви здивував балансом. Інші учасники також упоралися із завданням, а от Марина Шмалько подала найгіршу страву за всю свою участь. Тому в цьому конкурсі виграла саме Ірина Маленко, яка повернула собі білий фартух. А от Марина Шмалько і Яна Балог отримали за свої страви чорні фартухи.

На битві чорних сьогодні було тільки троє учасників: Олександр Горчаков, Марина Шмалько та Яна Балог. Кожен з них мав приготувати по дві смачні страви ресторанного рівня. За першим столом учасники готували ньокі, а на другій поверхні – ризото. Однак працювати вони повинні були… у підвішених сітках! На приготування страв судді дали 1,5 години. У результаті, Яна Балог та Марина Шмалько добре впоралися зі своїми етапами конкурсу. А от Олександр Горчаков не зміг приборкати незручну сітку і в 13 випуску «МастерШеф»-10 залишив кухню проєкту.

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