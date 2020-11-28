Сегодня, 28 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 13 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники сходили с ума от заданий в темной комнате. А что они делали на этой неделе? Подробности ― в материале!

Сегодня любители работали с настоящими мастерами кулинарного дела! Капитанами в конкурсе стали финалисты второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Эдик, Саша и дядя Женя! Чтобы попасть к ним в команду, нужно было приготовить изысканное блюдо, которое понравится кому-то из них по вкусу. На приготовление у участников было два этапа по 15 минут. Но если же блюдо не нравилось одному из профи, автор получал черный фартук. После формирования команд участникам нужно было приготовить по три блюда ресторанного уровня с монопродуктом, который стал бы звездой всех блюд. Ингредиент выбирал капитан.

У каждого блюда были карточки, кроме блюд Марины Кобчук, Алины Матвийчук и Ирины Маленко. Все трое сегодня получили черные фартуки. Эдуард Канарян стал капитаном синей команды, Александр Цвигун ― желтой, а Евгений Грибеник ― красной. Су-шефами стали: Алина Матвийчук, Марина Шмалько и Дмитрий Балита соответственно.

Эдуард выбрал монопродуктом для своей команды арбуз. На закуску синие решили приготовить маринованный арбуз с ягодами и творогом. На основное ― стейк из маринованного арбуза со сливовым гарниром и соусом из кокоса. На десерт ― маринованный арбуз с ягодами.

Александр Цвигун с командой желтых сегодня работали со своим основным ингредиентом ― тыквой. На закуску они приготовили блины, жареные во фритюре, с крем-сыром и копченой креветкой. На основное ― тыкву, запеченную в масле и розмарине, в панировке из фундука, арахиса и пармезана. На десерт ― тыквенный бисквит с пропиткой из апельсина и кардамона.

А команда красных тем временем готовила блюда с баклажанами: на закуску ― хрустящий сэндвич из баклажанов с сыром, на основное ― баклажан с мясом, а на десерт ― панакоту из баклажана с рикоттой и сливками.

Первыми свои творения представляли Эдуард Канарян с командой синих. Все три блюда поразили членов жюри, особенно десерт, который капитан подал вместе с арбузной пеной. Следующим подошел Александр Цвигун вместе с командой желтых. Их блюда также похвалили судьи. Особенной была закуска ― блины, жареные во фритюре, с крем-сыром и копченой креветкой. Эктор Хименес-Браво даже сказал, что это лучшее блюдо, которое он пробовал за все 10 лет существования шоу «МастерШеф»!

Евгений Грибеник с командой красных тоже краснели от комплиментов судей. Однако основное блюдо было не доведено по вкусу. Поэтому желтые и синие сегодня стали лучшими командами! Алине и Марине вернули белые фартуки.

Второй конкурс начался с удивления участников. На кухне «МастерШеф» они увидели прикрепленные конструкции, которые вскоре стали настоящим кошмаром для них. Сегодня каждый аматор должен был сделать по одному блюду. А готовили они в 4 этапа. Столько же рядов поверхностей было позади. На первом этапе участники филеровали рыбу и чистили все овощи, на втором ― зачищали овощи. Было только 7 рабочих поверхностей, поэтому справиться нужно было как можно быстрее. На третьем этапе любители подвергали продукты термической обработке. Работать могли только трое кулинаров. Последний, четвертый, этап ― презентация блюд, и только 2 рабочих места. Это был конкурс на скорость. Кто придет первым и приготовит лучшее блюдо, тот и выиграл. Блюдо участника, пришедшего последним, судьи не станут пробовать, а наградят черным фартуком. Каждому участнику нужно было приготовить рыбу с пюре из цветной капусты с маслом бернуазе и бобами.

Первой свое блюдо представила Ирина Маленко. А Александр Горчаков ― последним, поэтому он сразу одел черный фартук. Презентация Ирины была красивой, вкус блюда удивил балансом. Другие участники также справились с задачей, а вот Марина Шмалько подала худшее блюдо за все свое участие. Поэтому в этом конкурсе выиграла именно Ирина Маленко, которая вернула себе белый фартук. А вот Марина Шмалько и Яна Балог получили за свои блюда черные фартуки.

На битве черных сегодня было только трое участников: Александр Горчаков, Марина Шмалько и Яна Балог. Каждый из них должен был приготовить по два вкусных блюда ресторанного уровня. За первым столом участники готовили ньокки, а на второй поверхности ― ризотто. Однако работать они должны были… в подвешенных сетях! На приготовление блюд судьи дали 1,5 часа. В результате, Яна Балог и Марина Шмалько хорошо справились со своими этапами конкурса. А вот Александр Горчаков не смог укротить неудобную сеть и в 13 выпуске «МастерШеф»-10 покинул кухню проекта.

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