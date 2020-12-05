Зрители шоу «МастерШеф»-10 знают Марину Шмалько по прозвищу «Марина Кимоно». Она работает стилистом и художником по костюмам в кино, рекламе. На прошлой неделе Марина покинула проект, но призналась, что теперь хочет вернуться в кулинарию! Читайте интервью с Мариной Шмалько прямо сейчас!

Что говорили родные, когда увидели вас на телеэкранах?

Для них это вполне привычная история, не первый раз они меня видели по телевизору! (Улыбается. — Прим. ред.).

А в кулинарном шоу?

Они очень гордились и были счастливы! Особенно друзья!

С кем вы общались на проекте? И с кем продолжаете свое общение?

Самым важным для меня человеком благодаря «МастерШефу» стал Дмитрий Балита. Это мой любимый друг! Я с первого дня подошла к нему и сказала: «Мы с тобой будем дружить!». Если многие участники начинали с ним общаться постепенно, то я ― с первого дня приезда!

Если бы вы были в суперфинале, кто бы стоял вместе с вами?

Думаю, что Дима! Дима и Яна.

А чего вам не хватило для того, чтобы дойти до финала?

Меня подкосило мое здоровье… Я ушла, когда мне было очень плохо.

Что вы можете сказать людям, которые мечтают попасть на «МастерШеф»?

Заранее учитесь, практикуйтесь дома и готовьтесь не только в кулинарном плане, но и в моральном.

Вам морально было сложнее?

Конечно! Это было, безусловно, нелегко! Потому что ты каждый день не знаешь, что тебя ждет!

Какой конкурс для вас был самым тяжелым?

Наверное, это была битва черных в сетках. Это было супертяжело! Особенно протягивать руки и что-то там варить.

Чем вы планируете заниматься следующих 2―3 года?

На «МастерШеф» я поняла, что хочу вернуться в кулинарию, так как у меня был диплом кондитера. И поняла, что сладкое ― все-таки мое! Мне хочется устроиться кондитером и развиваться на этой стезе.

В Украине?

Без границ!

Многие участники уже сейчас планируют открывать собственные заведения. У вас были такие мысли?

Может быть, в будущем. Но в данный момент это только наработка своих знаний и способностей в этой индустрии. Мне кажется, что сейчас это делать бессмысленно. Слишком рано!

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