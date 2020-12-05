Сегодня, 5 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 14 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе аматоры готовили под бдительным оком финалистов второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Эдика, Саши и дяди Жени. А что они делали на этой неделе? Подробности ― в материале!

10 лучших кулинаров-любителей страны соревновались в интертейменте на кухне «МастерШеф»! Даже судьи отметили, что такого уровня сложности не было за все 10 сезонов проекта. А все потому, что участники должны были разделиться на пары и всего за полтора часа приготовить сет из трех изысканных ресторанных блюд. Каждое блюдо должно было сочетать и шоу, и концепцию сета.

Дмитрий Балита и Марина Кимоно представили судьям сет под названием «Еда лесоруба». На закуску они подали печеный картофель с лисичками и печеной тыквой, на основное ― копченую перепелку в дыму, а на десерт ― ореховый пирог. Кроме того, что блюда участников были невероятно вкусными, Дмитрий Балита перевоплотился в настоящего лесника, что очень развеселило членов жюри!

Яна Балог и Ира Раковчен создали концепцию идеального ресторана. На закуску они подали брокколи с соусом лемонграсс и бекон со специями и морским гребешком. Основное блюдо ― перепелка с апельсинами и киноа, десерт ― шоколадная сфера с кремами. Однако презентация с дымом, который выделялся при нагревании сухого льда, не удалась девушкам. Поэтому судьи отметили только вкусовые качества пищи.

Маша и Алина представили химическую мини-лабораторию. На закуску они подали пюре из сельдерея и гребешок, на основное ― баранину с соусом, и малиновый десерт. Однако и эта команда не справилась со своим интертейментом: плита не нагревалась перед судьями, множество химических колбочек было ни к чему.

Мирра и Марина сделали морскую презентацию с камнями, свечами и пальмами. На закуску они подали креветку с соусом чили в кокосе, из которого клубился дым, на основное ― горячую лапшу с овощами, и шоколадный десерт с лаймом. Но судьям понравился только десерт, потому что основного блюда было мало, а креветка в закуске была недоваренной.

Юля и Ира создали собственную ледниковую историю! На закуску они приготовили несколько видов мусса с креветками и грибами, на основное ― лосось, обжаренный на соломе, а на десерт ― ганаш из двух видов шоколада. Они подали свои блюда на горных камнях с добавлением дыма. Интертеймент девушек был интересным и веселым, и блюда также приятно поразили судей вкусом.

В первом конкурсе Марина и Мирра получили черные фартуки, ведь вкус их блюд был плохим. А Дмитрия и Марину судьи похвалили за старания, ведь они были лучшими.

В начале второго конкурса участники разделились на две команды. Капитаном красной стала Марина Шмалько, а синей ― Дмитрий Балита. То, для кого именно они должны были готовить, шокировало участников. Впервые за всю историю шоу «МастерШеф» аматоры должны были угощать суперзвезду украинского шоу-бизнеса ― Тину Кароль! Но им было трудно удивить знаменитую артистку, ведь она уже три года подряд придерживается кето-диеты! Эта диета базируется на сбалансировании жиров натурального происхождения, белков и клетчатки без углеводов!

Задача участников ― составить полный список блюд на неделю, чтобы все они были разрешены к употреблению при кето-диете. Всего должно было выйти по 21 блюду от каждой команды за 2 часа. Из них Тина Кароль выбирала по три блюда от красных и синих, после чего определяла победителя.

За полтора часа времени команды определились с блюдами. Конечно, мало кто ориентировался в блюдах кето-кухни, однако судьи проекта подсказали капитанам ингредиенты, с которыми можно работать. За 10 минут до окончания участников ждал еще один сюрприз ― на кухню наконец пришла Тина Кароль! В ресторане «МастерШеф» она заказала по три завтрака у каждой команды. А Эктор, Ольга и Владимир ― по одному основному блюду.

Однако многие блюда, которые пробовала звезда, не впечатлили ее своими вкусами. Например, салат от команды красных не гармонировал со специями, а печень имела странный вкус. Также Тина раскритиковала сырники красных, которые делала Ирина Маленко. На ее взгляд, они были слишком сухие, а при кето-диете должен быть соблюден баланс жиров. А вот к фаршированному авокадо, который готовила Юля Красота от команды красных, суперзвезда даже не притронулась и раскритиковала блюдо за неопрятную подачу!

Впрочем, были блюда, которые удивили Тину Кароль необычным сочетанием вкусов. Яйцо по-флорентийски с ореховой корочкой было и аппетитно подано, и хорошо приготовлено. Это было заслугой Дмитрия Балиты и команды синих. А еще суперзвезде понравились сырники синей команды от Алины Матвийчук. Именно поэтому во втором конкурсе Тина выбрала победителем команду синих ― Дмитрия Балиты.

На конкурсе черных были только девушки: Мирра Борисова, Марина Шмалько, Ирина Маленко и Марина Кобчук. А судьи одели свои кители, чтобы готовить параллельно с любителями. Три шефа специально разработали три авторских и очень сложных блюда. Задача аматоров ― приготовить их точные копии. На это судьи отвели себе по 45 минут, участницам ― 75 минут. Черные могли рискнуть и повторить все три блюда судей или подать только одно. Главное, чтобы оно не было хуже оригинала.

Ольга Мартыновская готовила эскалоп с фуа-гра в соусе и карпаччо из инжира. Владимир Ярославский ― ростбиф с йоркширским пудингом и нутом. Эктор ― баклажан с тофу, соусом из сычуаньского перца и рисом. Марина Кобчук готовила по рецептам Эктора и Владимира. Она единственная смогла удачно повторить сразу два сложных блюда! Ирина Маленко и Мирра Борисова копировали блюдо Ольги Мартыновской, и результаты их стараний также удивили судей своими вкусами.

А вот Марина Шмалько решила готовить два блюда, и оба у нее не удались. Поэтому в 14 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинула именно она.

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