Глядачі шоу «МастерШеф»-10 знають Олександра Горчакова за прізвиськом «Перчик». Він займається доставкою їжі по Вінниці і створенням авторських гострих соусів. Минулого тижня він залишив проєкт, але зізнався, що пишається собою! Читайте інтерв’ю з Олександром Горчаковим просто зараз!

Що казали рідні, коли вперше побачили вас на проєкті?

Вони казали, що я маю класний вигляд на екрані.

На шоу ви пройшли досить великий шлях, але в перших випусках проєкту ледь не залишили «МастерШеф»…

Піти на самому початку ― було би шкода! Але маємо, що маємо…

Ви відчуваєте, що стали майстернішим після участі вшоу?

Так, я багато чого навчився завдяки проєкту, набрався багато знань, плюс конструктивна критика суддів та їхні поради ― це дуже цінно! По телевізору показують значно менше, ніж вони нам говорять. Отримати поради від таких професіоналів, як вони, ― дорогого варте!

Хто вас надихав під час участі у проєкті?

Мене підтримувала моя дружина, яка щодня мене надихала.

А з ким спілкувалися із учасників?

З усіма потроху. Я не можу виділити одну конкретну людину, бо я, в принципі, дуже відкритий до спілкування.

Як зараз розвивається ваш соусовий бізнес?

Після кастингу, коли Ектор покуштував мій соус, у мене був шквал замовлень! У мене просто розривалися інстаграм і фейсбук! Це продовжується і зараз!

Що ви хочете сказати людям, які мріють взяти участь у «МастерШеф»?

Перше, що я хочу їм сказати, це не боятися і йти! Іти за мрією без усіляких «але» і «не зможу». Зможете! Усі можуть! Передусім вам потрібні знання класичної кухні, а друге ― постійне бажання вчитися. Хоч би з якими знаннями ви сюди прийшли ― нові здобудете в кожному разі!

Що ви відчували, коли залишали кухню проєкту?

Я пішов з гордістю. Я був радий, насправді, що був тут. Так, я не пройшов далі, але це не кінець життя!

Чим ви займаєтеся після шоу?

Наразі я розвиваю соусовий бізнес, і хотілось би мати власний невеликий заклад.

У Вінниці?

Так, для початку ― у Вінниці. Маленький, душевний та гарний заклад.

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