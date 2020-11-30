Зрители шоу «МастерШеф»-10 знают Александра Горчакова по прозвищу «Перчик». Он занимается доставкой еды по Виннице и созданием авторских острых соусов. На прошлой неделе он покинул проект, но признался, что гордится собой! Читайте интервью с Александром Горчаковым прямо сейчас!

Что говорили родные, когда впервые увидели вас на проекте?

Они говорили, что я классно выгляжу на экране.

На шоу вы прошли довольно большой путь, но в первых выпусках проекта едва не покинули «МастерШеф»…

Уйти в самом начале ― было бы жалко! Но имеем, что имеем…

Вы чувствуете, что повысили свое мастерство после участия в шоу?

Да, я многому научился благодаря проекту, набрался много знаний, плюс конструктивная критика судей и их советы ― это очень ценно! По телевизору показывают значительно меньше, чем они нам говорят. Получить советы от таких профессионалов, как они, ― дорогого стоит!

Кто вас вдохновлял во время участия в проекте?

Меня поддерживала моя жена, она каждый день меня вдохновляла.

А с кем общались из участников?

Со всеми понемногу. Я не могу выделить одного конкретного человека, потому что я, в принципе, очень открыт к общению.

Как сейчас развивается ваш соусный бизнес?

После кастинга, когда Эктор попробовал мой соус, у меня был шквал заказов! У меня просто взорвался инстаграм и фейсбук! Это продолжается и сейчас!

Что вы хотите сказать людям, которые мечтают принять участие в «МастерШеф»?

Первое, что я хочу им сказать, это не бояться и идти! Идти за мечтой без всяких «но» и «не смогу». Сможете! Все могут! В первую очередь, вам нужны знания классической кухни, а второе ― постоянное желание учиться. С какими бы знаниями вы сюда ни пришли ― новые получите в любом случае!

Что вы чувствовали, когда покидали кухню проекта?

Я ушел с гордостью. Я был рад, на самом деле, что был здесь. Да, я не прошел дальше, но это не конец жизни!

Чем вы занимаетесь после шоу?

На данный момент я развиваю соусный бизнес, и хотелось бы иметь собственное небольшое заведение.

В Виннице?

Да, для начала ― в Виннице. Маленькое, душевное и хорошее заведение.

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