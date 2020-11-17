Богдан Сиротенко ― архітектор і дизайнер інтер’єру. Захоплюється живописом, графікою та дизайном одягу. Любить готувати ще з дитинства. На спір заповнив анкету і прийшов у 10 сезон шоу «МастерШеф». Минулого тижня він залишив проєкт, але зізнався, що все заплановане на шоу встиг зробити! Читайте інтерв’ю з Богданом Сиротенком просто зараз!

Як відреагували ваші батьки, коли вперше дізналися, що ви їдете брати участь у проєкті «МастерШеф»?

Насправді, все відбулося спонтанно. Адже коли я вирішував їхати на кастинг до сотні кращих, це зайняло у мене 20 хвилин. Я виходив курити з валізами, і тато запитав: «Ти куди?». Я кажу: «На “МастерШеф”!» «От тобі робити нічого!» ― сказав він, і я пішов курити далі. А потім моя мама дуже раділа за мене! Їм дуже сподобався я на екрані, вони мною зараз пишаються!

З ким ви найбільше спілкувалися на проєкті?

З усіма спілкувався, тому що я дико комунікабельна людина! Але більше за всіх я спілкувався з Юлею і Яною.

Як ви вважаєте, чого саме вам не вистачило для того, щоб дійти до фіналу?

А я не знаю, чого мені не вистачило! У мене така історія, що коли я отримав чорний фартух, то знайшов роботу. І до вердиктів мене вже запросили на співбесіду. Я не збирався нікуди йти, мені всього вистачало. У мене було дуже багато позитивного заряду! У мене налаштованість на результат була, і в кулінарії я багато чого вичитав та дізнався для себе нового.

Що ви відчували, коли залишали кухню «МастерШеф»?

У мене клубок у горлі був! Більше не через те, що моя історія закінчилася, а через те, що їду від усіх. І я бачив, що всі плачуть, а в мене клубок у горлі стояв… Мені настільки близька і дорога стала ця кухня, і люди, і те, що ми тут робимо, що я просто не міг у це повірити… Я не збирався йти!

Який конкурс вам запам’ятався найбільше?

Якщо судити по битві чорних, то мені сподобався той, на якому я вибув. А якщо загалом, то мені сподобався конкурс, де ми самі робили ресторани. Я приходив на проєкт заради цього конкурсу. У принципі, на момент виходу всі завдання, які я тут повинен був виконати, я зробив. Я хотів позбутися страху камер, бо мої інтерв’ю ― це щось із чимось! Я хотів узяти участь у конкурсі ресторанів ― і я зробив це.

А які у вас плани на найближчі 2―3 роки?

По-перше, зробити кулінарний блог з простими і зрозумілими рецептами. Таких зараз багато, але в мене свій підхід до кулінарії. І я думаю, що велика кількість людей будуть раді появі цього блогу. Я хочу далі займатися архітектурою та дизайном і розвиватися в цій сфері. І знову ж таки, мета, з якою я прийшов на проєкт, ― завдання із зірочкою ― ДСТУ з проєктування ресторанів і кухонь. Я хочу міняти це. Адже все розвивається в цьому світі: і будівництво, і архітектура, і дизайн, і кухня… І під це потрібні нові правила, які не обмежують, а тільки допомагають.

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