Сьогодні, 14 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 11 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники розгадували ребуси і готували страви без посуду. А що вони робили цього тижня? Подробиці — далі в матеріалі!

В 11 випуску кулінари-аматори втілили в життя мрію всіх шефів — відкрили свої власні заклади. Учасники вирушили до будівельного магазину, продумали концепції ресторанів і побудували їх власноруч. Оцінювали атмосферу, інтер’єр і меню судді в парі з запрошеними гостями: Ектор — з Григорієм Решетником, Ольга — з Катериною Пєсковою і Володимир — зі своїм су-шефом Григорієм.

Для того, щоб створити два ресторани, учасники поділилися на команди. Капітаном синіх став Богдан Сиротенко, а червоних ― Дмитро Балита. На купівлю предметів інтер’єру судді виділили кожній команді по 8 тис. гривень, а на зведення самих ресторанів ― 4 години часу. Дмитро Балита вирішив робити свій заклад в етностилі, а Богдан Сиротенко ― в кольорах емоцій життя: морські картини, штучна трава, багато яскравих барв. Меню учасників складалося з 2 закусок, 2 основних страв і 2 десертів. На приготування судді виділили аматорам 2 години часу.

Команда синіх готувала карпачо, равіолі, дорадо і шоколадний фондан. А червоні ― печінку, курячі гомілки, стейки, рвану свинину і бісквіт. Катерині Пєсковій з Ольгою Мартиновською сподобалася робота команди червоних, Володимиру Ярославському з су-шефом Григорієм припали до смаку страви синіх, а Ектору та Гриші ― теж червоних. Саме тому судді визнали найкращою команду Дмитра Балити.

Конкурс чорних розпочався з неординарного завдання. Команді синіх довелося визначити, хто з її учасників не одягне чорного фартуха. Червоні обрали найкращою Яну Балог, адже на конкурсі вона добре впоралася з усіма основними процесами і приготувала рибу, яка здивувала своїми смаковими якостями Ектора Хіменеса-Браво.

Усі інші учасники розпочали боротьбу за місце в проєкті. Завдання чорних ― приготувати по одній складній страві. Однак під коробками на учасників «МастерШеф» очікував не надто приємний сюрприз ― мікрокухня. Вперше за 10 років проєкту крім того, що потрібно було приготувати страву-мініатюру, її треба було зробити за допомогою мініатюрних девайсів. На приготування міністрави учасникам виділили півтори години.

Маша приготувала креветку з рататуєм із цукіні, і Ектор був вражений смаком страви та її презентацією. Наступним страву Юлії куштував Володимир Ярославський. Вона подала креветку та гребінець із соусом. Судді сподобалися презентація і соус учасниці. Іра Маленко приготувала десерт в індійському стилі. Її страву куштувала Ольга Мартиновська, яка похвалила учасницю за смакові якості кондитерського виробу.

А от стейк із курки, який приготував Богдан, не вразив Ектора сьогодні. Смак страви нагадував концентрований соєвий соус. Іра Раковчен подала сібас із мусом з філадельфії, який куштувала Ольга Мартиновська. Судді сподобалися презентація і смак Іриної страви. Тому в 11 випуску шоу «МастерШеф» залишив Богдан Сиротенко.

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