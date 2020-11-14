Сегодня, 14 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 11 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники разгадывали ребусы и готовили блюда без посуды. А что они делали на этой неделе? Подробности ― далее в материале!

В 11 выпуске кулинары-любители воплотили в жизнь мечту всех шефов ― открыли свои собственные заведения. Участники отправились в строительный магазин, продумали концепции ресторанов и построили их своими руками. Оценивали атмосферу, интерьер и меню судьи в паре с приглашенными гостями: Эктор ― с Григорием Решетником, Ольга ― с Екатериной Песковой и Владимир ― со своим су-шефом Григорием.

Для того, чтобы создать два ресторана, участники поделились на команды. Капитаном синих стал Богдан Сиротенко, а красных ― Дмитрий Балита. На покупку предметов интерьера судьи выделили каждой команде по 8 тыс. гривен, а на постройку самих ресторанов ― 4 часа времени. Дмитрий Балита решил оформить свое заведение в этностиле, а Богдан Сиротенко ― в цвете эмоций жизни: морские картины, искусственная трава, много ярких красок. Меню участников состояло из 2 закусок, 2 основных блюд и 2 десертов. На приготовление судьи выделили любителям 2 часа времени.

Команда синих сегодня готовила карпаччо, равиоли, дорадо и шоколадный фондан. А красные ― печень, куриные голени, стейки, рваную свинину и бисквит. Екатерине Песковой с Ольгой Мартыновской понравилась работа команды красных, Владимиру Ярославскому с су-шефом Григорием пришлись по вкусу блюда синих, а Эктору и Грише ― тоже красных. Именно поэтому судьи признали лучшей команду Дмитрия Балиты.

Конкурс черных сегодня начался с неординарной задачи. Команде синих пришлось определить, кто из ее участников не наденет черный фартук. Красные признали лучшей Яну Балог, ведь на конкурсе она хорошо справилась со всеми основными процессами и приготовила рыбу, которая удивила своими вкусовыми качествами Эктора Хименеса-Браво.

Все остальные участники начали борьбу за место в проекте. Задача черных ― приготовить по одному сложному блюду. Однако под коробками участников «МастерШеф» ожидал не слишком приятный сюрприз ― микрокухня. Впервые за 10 лет проекта кроме того, что нужно было приготовить блюдо-миниатюру, его надо было сделать с помощью миниатюрных девайсов. На приготовление мини-блюда участникам выделили полтора часа.

Маша приготовила креветку с рататуем из цуккини, и Эктор был поражен вкусом блюда и его презентацией. Следующим блюдо Юлии пробовал Владимир Ярославский. Она подала креветку с соусом. Судье понравились презентация и соус участницы. Ира Маленко приготовила десерт в индийском стиле. Ее блюдо пробовала Ольга Мартыновская, которая похвалила участницу за вкусовые качества кондитерского изделия.

А вот стейк из курицы, который приготовил Богдан, не впечатлил Эктора сегодня. Вкус блюда напоминал концентрированный соевый соус. Ира Раковчен подала сибас с муссом из филадельфии, который пробовала Ольга Мартыновская. Ей понравились презентация и вкус Ириного блюда. Поэтому в 11 выпуске шоу «МастерШеф» покинул Богдан Сиротенко.

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