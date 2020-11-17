Богдан Сиротенко ― архитектор и дизайнер интерьера. Увлекается живописью, графикой и дизайном одежды. Любит готовить еще с детства. На спор заполнил анкету и пришел в 10 сезон шоу «МастерШеф». На прошлой неделе он покинул проект, но признался, что все запланированное на шоу успел сделать! Читайте интервью с Богданом Сиротенко прямо сейчас!

Как отреагировали ваши родители, когда впервые узнали, что вы едете принимать участие в проекте «МастерШеф»?

На самом деле, все произошло спонтанно. Ведь когда я принимал решение ехать на кастинг в сотню лучших, это заняло у меня 20 минут. Я выходил курить с чемоданами, и папа спросил: «Ты куда?». Я говорю: «На “МастерШеф”!» «Вот тебе делать нечего!» ― сказал он, и я пошел курить дальше. А потом моя мама очень радовалась за меня! Им очень понравился я на экране, они мною сейчас гордятся!

С кем вы больше всего общались на проекте?

Со всеми общался, потому что я дико коммуникабельный человек! Но больше всех я общался с Юлей и Яной.

Как вы считаете, чего именно вам не хватило для того, чтобы дойти до финала?

А я не знаю, чего мне не хватило! У меня такая история, что когда я получил черный фартук, то нашел работу. И до вердиктов меня уже пригласили на собеседование. Я не собирался никуда уходить, мне всего хватало. У меня было очень много позитивного заряда! У меня настрой на результат был, и в кулинарии я много чего вычитал и узнал для себя нового.

Что вы чувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф»?

У меня ком в горле был! Больше не от того, что моя история закончилась, а от того, что уезжаю от ребят. И я видел, что все плачут, а у меня ком в горле стоял… Мне настолько близка и дорога стала эта кухня, и люди, и то, что мы здесь делаем, что я просто не мог в это поверить… Я не собирался уходить!

Какой конкурс вам запомнился больше всего?

Если судить по битве черных, то мне понравился тот, на котором я выбыл. А если в общем, то мне понравился конкурс, где мы сами делали рестораны. Я приходил на проект ради этого конкурса. В принципе, на момент ухода все задачи, которые я здесь должен был выполнить, я сделал. Я хотел избавиться от боязни камер, потому что мои интервью ― это что-то с чем-то! Я хотел поучаствовать в конкурсе ресторанов ― и я в нем принял участие.

А какие у вас планы на ближайшие 2―3 года?

Во-первых, сделать кулинарный блог с простыми и понятными рецептами. Таких сейчас много, но у меня свой подход к кулинарии. И я думаю, что большое количество людей будут рады появлению этого блога. Я хочу дальше заниматься архитектурой и дизайном и развиваться в этой сфере. И опять же, цель, с которой я пришел на проект, — задача со звездочкой ― ГОСТы по проектированию ресторанов и кухонь. Я хочу менять это. Ведь все развивается в этом мире: и строительство, и архитектура, и дизайн, и кухня… И под это нужны новые правила, которые не ограничивают, а только помогают.

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