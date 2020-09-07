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«МастерШеф»: найкращі моменти першого випуску

07.09.2020

Кілька днів тому в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом другого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники продемонстрували суддям свої коронні страви. Але в другому випуску проєкту конкурсантів змусили ловити рибу і збивати масло власними руками. Дивіться найкращі моменти проєкту в матеріалі.

У суботу судді проєкту відбирали кращих кулінарів-любителів, яким пощастить боротися за звання МастерШеф! Минулого тижня, за новими правилами, учасники змагалися за місце в шоу, виконуючи завдання в трьох різних категоріях: м’ясо, риба і десерти.

Та як із ними справлялися претенденти на місце у двадцятці? Дивіться смішні моменти «МастерШеф» просто зараз!

Video: «МастерШеф»: найкращі моменти першого випуску

В другому випуску проєкту конкурсантів змусили ловити рибу і збивати масло власними руками. Дивіться найкращі моменти проєкту в матеріалі

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