Пару дней назад в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром второго выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники продемонстрировали судьям свои коронные блюда. Но во втором выпуске проекта конкурсантов заставили ловить рыбу и взбивать масло собственными руками. Смотрите лучшие моменты проекта в материале.

В субботу судьи проекта отбирали лучших кулинаров-любителей, которым посчастливится бороться за звание МастерШеф! На прошлой неделе, по новым правилам, участники состязались за место в шоу, выполняя задания в трех различных категориях: мясо, рыба и десерты.

Но как с ними справлялись претенденты на место в двадцатке? Смотрите смешные моменты «МастерШеф» прямо сейчас!

Video: «МастерШеф»: лучшие моменты первого выпуска Во втором выпуске проекта конкурсантов заставили ловить рыбу и взбивать масло собственными руками. Смотрите лучшие моменты проекта в материале

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