Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Юрик
Юрик
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск часть 2 от 26 августа 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 1 выпуск часть 2 от 26.08.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 1 - эфир от 26 августа 2023 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск часть 2 от 26 августа 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 1. Часть 1 от 26.08.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск часть 2 от 26 августа 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 1. Часть 3 от 26.08.2023
МастерШеф Сезон 12 Выпуск 1 Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 1. Часть 2 от 26.08.2023
Выпуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Продолжаем знакомство с кулинарами, которые пришли на проект Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск!

Татьяна приехала из Франции. Она уже 6 лет живет за границей. Женщина вышла замуж за француза и переехала к нему. У мужа Татьяны свой бизнес – ресторан эльзасской кухни. Татьяна во всем помогает мужу, но сама она не профессиональный повар. Она решила бросить себе вызов и попробовать себя в кулинарном конкурсе. Сможет ли она окунуть судий в атмосферу Франции? Узнайте прямо сейчас!

В 1 выпуске Мастер Шеф 12 сезон будут и старые знакомые. У судей возникнет легкое чувство дежа вю, ведь на кастинг пришла участница самого первого сезона кулинарного проекта – Дарья Мельник! Девушка запомнилась всем характером, но до финала дойти не смогла. Вырос ли ее уровень за те 12 лет, которые она не была на этой кухне? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск от 26.08.2023.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить