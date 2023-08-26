Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск часть 2 от 26 августа 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Продолжаем знакомство с кулинарами, которые пришли на проект Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск!

Татьяна приехала из Франции. Она уже 6 лет живет за границей. Женщина вышла замуж за француза и переехала к нему. У мужа Татьяны свой бизнес – ресторан эльзасской кухни. Татьяна во всем помогает мужу, но сама она не профессиональный повар. Она решила бросить себе вызов и попробовать себя в кулинарном конкурсе. Сможет ли она окунуть судий в атмосферу Франции? Узнайте прямо сейчас!

В 1 выпуске Мастер Шеф 12 сезон будут и старые знакомые. У судей возникнет легкое чувство дежа вю, ведь на кастинг пришла участница самого первого сезона кулинарного проекта – Дарья Мельник! Девушка запомнилась всем характером, но до финала дойти не смогла. Вырос ли ее уровень за те 12 лет, которые она не была на этой кухне? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск от 26.08.2023.