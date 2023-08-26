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Video: Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 2 от 26 серпня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 2 від 26.08.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 26 серпня 2023 на сайті СТБ
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МастерШеф Сезон 12 Випуск 1 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 1 частина 2 від 26.08.2023
Випуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Продовжуємо знайомство з кулінарами, які прийшли на проект Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск!

Тетяна приїхала з Франції. Вона вже шість років живе за кордоном. Жінка вийшла заміж за француза та переїхала до нього. У чоловіка Тетяни свій бізнес – ресторан ельзаської кухні. Тетяна у всьому допомагає чоловікові, але сама вона не професійний кухар. Вона вирішила кинути собі виклик та спробувати себе в кулінарному конкурсі. Чи зможе вона допомогти суддям поринути в атмосферу Франції? Дізнайтеся просто зараз!

У 1 випуску Мастер Шеф 12 сезон будуть і старі знайомі. У суддів виникне легке почуття дежа вю, адже на кастинг прийшла учасниця першого сезону кулінарного проєкту – Дар’я Мельник! Дівчина запам’яталася всім характером, але до фіналу не змогла дійти. Чи зріс її рівень за ті 12 років, які вона не була на цій кухні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск від 26.08.2023.

Мастер Шеф – всі випуски

Дивитись онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 3 від 26.08.2023

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