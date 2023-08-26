Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 2 от 26 серпня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Продовжуємо знайомство з кулінарами, які прийшли на проект Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск!

Тетяна приїхала з Франції. Вона вже шість років живе за кордоном. Жінка вийшла заміж за француза та переїхала до нього. У чоловіка Тетяни свій бізнес – ресторан ельзаської кухні. Тетяна у всьому допомагає чоловікові, але сама вона не професійний кухар. Вона вирішила кинути собі виклик та спробувати себе в кулінарному конкурсі. Чи зможе вона допомогти суддям поринути в атмосферу Франції? Дізнайтеся просто зараз!

У 1 випуску Мастер Шеф 12 сезон будуть і старі знайомі. У суддів виникне легке почуття дежа вю, адже на кастинг прийшла учасниця першого сезону кулінарного проєкту – Дар’я Мельник! Дівчина запам’яталася всім характером, але до фіналу не змогла дійти. Чи зріс її рівень за ті 12 років, які вона не була на цій кухні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск від 26.08.2023.

Мастер Шеф – всі випуски

Дивитись онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск частина 3 від 26.08.2023