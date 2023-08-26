Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск часть 3 от 26 августа 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Кастинг Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск удивил судей молодыми талантами! Катя Дашевская уже не первый раз на этой кухне. Она участвовала в первом детском сезоне кулинарного проекта. Теперь Кате 20 лет, и она решила снова податься на кастинг. У девушки осталось ощущение незаконченного дела. Попадет ли она в кулинарный проект во второй раз? Узнайте прямо сейчас – смотрите 1 выпуск Мастер Шеф 12 сезон.

Руслану всего 19 лет, а он уже работает заведующим производством в пекарне. Под его началом работает 12 человек, и практически все они старше Руслана. Парень очень трудолюбивый и ответственный, поэтому он вырос из обычного пекаря до управляющего. Чем удивляли судей молодые кулинары-аматоры? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск.