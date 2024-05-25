Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

«МастерШеф»-13: Кто получил долгожданные кители?

16 выпуск определил тех, кто получил долгожданные кители. Но перед этим аматоров ждало немало испытаний. В новом выпуске «МастерШеф»-13 судьи проверили все навыки, необходимые профессиональному повару. И первый конкурс состоял из нарезки, филетирования, зачистки, замешивания теста и еще 28 таких проверок. Больше о 16 выпуске от 25.05.2024 — в материале.

В 16 выпуске участники не просто готовили блюдо, не просто зарабатывали на продукты, а бросали вызов соперникам. В поединке каждый доказывал, что может лучше! Более того, аматор самостоятельно выбирал, кого вызывает на дуэль. Кто справился лучше, тот забирает продукт, за который соревновались.

Так, например, Оля решила соревноваться за мясо. А вот чтобы его получить, необходимо было пожарить стейк до прожарки медиум, но без термометра. Участница вызвала Алину на дуэль, и в результате победила.

Влад вызвал Артема на дуэль для приготовления Сальсы. Ирина с Любой соперничали за ингредиенты на Голландез и т.д. Больше всего баллов заработал Влад, а вот хуже справились Катя и Артем, и двое получили черные фартуки.

Во втором конкурсе устроили настоящий научный эксперимент, который показал, кто действительно готов идти к победе. Каждый должен был приготовить одно блюдо, которое должно было состоять из 5 обязательных элементов: звезда блюда, гарнир, чипс, соус и цветное масло.

«В предыдущем конкурсе мы предупреждали, что его результаты будут влиять напрямую на сегодняшнее испытание. Тот, кто первый в турнирной таблице по баллам, выбирает первым себе продукты. А вот Артем с Катей будут последними. Останется ли что-то последним участникам — зависит от впереди стоящих. Делиться продуктами – запрещено. На приготовление блюда у вас есть час и 15 минут», — сообщили судьи.

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Хуже всего справились Оля, Ирина, Люба и Алена, которые могли взять достаточно продуктов. Однако они не смогли правильно с ними поработать.

Кто покинул проект «МастерШеф»-13 в 16 выпуске от 25.05.2024?

К сожалению, битву черных проиграли Артем Горбенко и Екатерина Мазуренко. В шаге от кителей они покинули проект «МастерШеф»-13.

Кто получил кители в 13 сезоне «МастерШеф»?

Долгожданные кители 13 сезона проекта «МастерШеф» получили 6 сильнейших аматоров: Владислав, Алина, Алена, Люба, Оля и Ирина.

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