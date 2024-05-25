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МастерШеф

«МастерШеф»-13: Кто получил долгожданные кители?

25.05.2024

16 выпуск определил тех, кто получил долгожданные кители. Но перед этим аматоров ждало немало испытаний. В новом выпуске «МастерШеф»-13 судьи проверили все навыки, необходимые профессиональному повару. И первый конкурс состоял из нарезки, филетирования, зачистки, замешивания теста и еще 28 таких проверок. Больше о 16 выпуске от 25.05.2024 — в материале.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

В 16 выпуске участники не просто готовили блюдо, не просто зарабатывали на продукты, а бросали вызов соперникам. В поединке каждый доказывал, что может лучше! Более того, аматор самостоятельно выбирал, кого вызывает на дуэль. Кто справился лучше, тот забирает продукт, за который соревновались. 

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

Так, например, Оля решила соревноваться за мясо. А вот чтобы его получить, необходимо было пожарить стейк до прожарки медиум, но без термометра. Участница вызвала Алину на дуэль, и в результате победила. 

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

Влад вызвал Артема на дуэль для приготовления Сальсы. Ирина с Любой соперничали за ингредиенты на Голландез и т.д. Больше всего баллов заработал Влад, а вот хуже справились Катя и Артем, и двое получили черные фартуки. 

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

Во втором конкурсе устроили настоящий научный эксперимент, который показал, кто действительно готов идти к победе. Каждый должен был приготовить одно блюдо, которое должно было состоять из 5 обязательных элементов: звезда блюда, гарнир, чипс, соус и цветное масло. 

«В предыдущем конкурсе мы предупреждали, что его результаты будут влиять напрямую на сегодняшнее испытание. Тот, кто первый в турнирной таблице по баллам, выбирает первым себе продукты. А вот Артем с Катей будут последними. Останется ли что-то последним участникам — зависит от впереди стоящих. Делиться продуктами – запрещено. На приготовление блюда у вас есть час и 15 минут», — сообщили судьи.

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Хуже всего справились Оля, Ирина, Люба и Алена, которые могли взять достаточно продуктов. Однако они не смогли правильно с ними поработать. 

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

Кто покинул проект «МастерШеф»-13 в 16 выпуске от 25.05.2024?

К сожалению, битву черных проиграли Артем Горбенко и Екатерина Мазуренко. В шаге от кителей они покинули проект «МастерШеф»-13.   

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 16 выпуске от 25.05.2024

Кто получил кители в 13 сезоне «МастерШеф»?  

Долгожданные кители 13 сезона проекта «МастерШеф» получили 6 сильнейших аматоров: Владислав, Алина, Алена, Люба, Оля и Ирина.

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