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«МастерШеф»-13: кулинарный аукцион в 15 выпуске

18.05.2024

В 15 выпуске проекта «МастерШеф»-13 аматоры стали участниками кулинарного аукциона. Конкурс продемонстрировал важный баланс в ресторане – цена закупленных продуктов и конечная стоимость в меню. Ведь если разрыв невелик, то прибыль не дает желаемых результатов. В конце концов, ресторанный бизнес закрывается. Это довольно частая ошибка начинающих поваров, которые решаются открывать свое кафе или заведение питания. Чем еще удивлял новый выпуск от 18.05.2024 – читайте в материале.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 15 выпуске от 18.05.2024

Задача была следующая: потратить столько условных денег, сколько позволяет участникам их соперник. Речь об аукционе и честных торгах на нем. Сформировались три команды, капитанами которых стали Катя, Люба и Влад.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 15 выпуске от 18.05.2024

Капитаны боролись за три коробки с разными уровнями составляющих. Далее участники готовили по три блюда, которые продавали судьям. В результате победила команда, получившая наибольшее количество шефов.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 15 выпуске от 18.05.2024

Команда Кати решила сделать ставку на дорогие продукты. Поэтому заработала больше денег и привела свою команду к победе. Более того, получила иммунитет в 15 выпуске. А вот черные получили Влад и Алина.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 15 выпуске от 18.05.2024

«Мы хотим, чтобы вы рассказали нам друг о друге. Конечно, не словами, а с помощью кулинарии. Добавьте чили, если человек острый на языке. Окрасить спагетти в черный, если речь идет о брюнетке. Главное, чтобы у вас работала кулинарная фантазия. Вы вместе долгое время. И могли уже выучить в совершенстве своего соперника», — сообщили судье о втором конкурсе.

Ирина воспроизводила в блюде портрет Любы, Оля – Артема, Влад – Алины, Катя – Алены. Передать все настроение, характер и почувствовать оппонентов не смог Артем и Люба.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 15 выпуске от 18.05.2024

Кто покинул проект «МастерШеф»-13 в 15 выпуске от 18.05.2024?

В 15 выпуске на битве черных соперничали Алина, Влад, Люба и Артем. В этот раз каждый почувствовал свою зависимость от других. Сражение было парным, но наоборот… Участники готовили руками соперников. Запрещалось делать любой процесс, кроме того, чтобы попробовать.

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Но и в этот раз проект не покинул никто. Так что восьмерка аматоров продолжает свое участие в проекте «МастерШеф»-13.

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