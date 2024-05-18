Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 15 випуску від 18.05.2024

«МастерШеф»-13: кулінарний аукціон у 15 випуску

У 15 випуску проєкту «МастерШеф»-13 аматори стали учасниками кулінарного аукціону. Конкурс продемонстрував важливий баланс в ресторані — ціна закуплених продуктів та кінцева вартість в меню. Адже якщо розрив невеликий, то прибуток не дає бажаних результатів. А зрештою, ресторанний бізнес закривається. Це доволі часта помилка кухарів-початківців, які наважуються відкривати своє кафе або заклад харчування. Чим ще вражав новий випуск від 18.05.2024 — читайте в матеріалі.

Завдання було наступним: витратити стільки умовних грошей, скільки дозволяє учасникам їх суперник. Мова про аукціон і чесні торги на ньому. Сформувалося три команди, капітанами яких стали Катя, Люба та Влад.

Капітани боролися за три коробки з різними рівнями складових. Далі — учасники готували по три страви, які продавали суддям. В результаті, перемогла команда, яка отримала найбільшу кількість шефів.

Команда Каті вирішила зробити ставку на дорогі продукти. Тож заробила найбільше грошей і привела свою команду до перемоги. Ба більше, отримала імунітет у 15 випуску. А от чорні отримали Влад та Аліна.

«Ми хочемо, аби ви розповіли нам одне про одного. Звісно, не словами, а за допомогою кулінарії. Додайте чілі, якщо людина гостра на язик. Пофарбувати спагетті в чорний, якщо мова про брюнетку. Головне, аби у вас працювала кулінарна фантазія. Ви пройшли разом багато. І могли вже вивчити досконало свого суперника», — повідомили судді про другий конкурс.

Ірина відтворювала у страві портрет Люби, Оля — Артема, Влад — Аліни, Катя — Альони. Передати весь настрій, характер і відчути опонентів не зміг Артем і Люба.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-13 у 15 випуску від 18.05.2024?

У 15 випуску на битві чорних змагалися Аліна, Влад, Люба та Артем. На цей раз кожен відчув свою залежність від інших. Битва була парною, але навпаки… Учасники готували руками суперників. Заборонялося робити жоден процес, окрім того, аби скуштувати.

Більше на тему: Проєкт «МастерШеф»-13 і 14 випуск до Дня матері

Та і цього разу проєкт не залишив ніхто. Тож вісьмірка аматорів продовжує свою участь у проєкті «МастерШеф»-13.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ