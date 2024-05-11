Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 14 випуску від 11.05.2024

Проєкт «МастерШеф»-13 і 14 випуск до Дня матері

14 випуск присвячений Дню матері. Наші мами — це ті, хто безумовно любить нас понад усе. Хто тримає над нами Всесвіт і радіє нашим здобуткам більше, ніж ми самі. Доки триває війна нам всім страшно дарувати нове життя. Бути мамою — дуже складно. Але стати мамою під час війни — це справжній подвиг. Тож на проєкт «МастерШеф»-13 завітали мами, які народжували під час повномасштабного вторгнення.

Перша гостя була вагітною, коли перебувала в російському полоні. Інша стала відомою на всю країну, коли годувала малюка у бомбосховищі під час ракетної атаки. Цим жінкам довелося пережити страшні моменти з малюками на руках. Тому сьогодні учасники створювали свято для них та їхніх діток.

Учасники розділилися на команди, але не традиційним методом. Ектор дістав мішечок з дитячими кубиками, на яких було позначено колір команди і капітанство. Тож лідери також обиралися шляхом жеребкування. Капітанами стали Оля та Аліна. З рахунком 5:2 перемогу здобули сині, яких очолила Ольга Кролик. А от чорні отримали Богдан та Аліна.

Друге випробування розпочалося з того, що на аматорів чекали коробки-загадки з вказаними іменами. А під ними… оселедець під шубою, пюре з відбивною, пельмені, вареники з картоплею, млинці, омлет тощо. Це — улюблені страви з дитинства наших учасників.

Та це ще не все. В гості до аматорів завітали їхні мами!

«Кожен учасник має приготувати одну страву. Це має бути ресторанна версія ваших улюблених страв від мам. Ваші мами та діти стануть повноцінними напарниками. Вони можуть давати поради, допомагати з нарізками тощо. Тож вони перетворяться на учасників 13 сезону», — повідомив Володимир Ярославський.

Більше на тему: «МастерШеф»-13: у 13 випуску десятка аматорів виконувала роботу над помилками сезону

Трансформувати страву не вдалося Дмитру, Катерині та Альоні.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-13 у 14 випуску від 11.05.2024?

Битва чорних була співмірною зі здібностями найсильніших учасників 13 сезону. Судді дістали естафетну паличку, яка дає можливість готувати аматору. Доки у чорних немає цієї естафети, вони знаходяться в зоні очікування. Тож довелося домовлятися і розподіляти час.

На жаль і несподівано для всіх, із завданням не впоралися Богдан Ліпійчук та Дмитро Чикало. Тож у 14 випуску від 11.05.2024 проєкт «МастерШеф»-13 залишили двоє.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ