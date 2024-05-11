Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 14 выпуске от 11.05.2024

Проект «МастерШеф»-13 и 14 выпуск ко Дню матери

14 выпуск посвящен Дню матери. Наши мамы – это те, кто безусловно любит нас больше всего. Кто держит над нами Вселенную и радуется нашим достижениям больше, чем мы сами. Пока идет война нам всем страшно дарить новую жизнь. Быть мамой очень сложно. Но стать мамой во время войны – это настоящий подвиг. Поэтому проект «МастерШеф»-13 посетили мамы, которые рожали во время полномасштабного вторжения.

Первая гостья была беременна, когда находилась в русском плену. Другая стала известна на всю страну, когда кормила малыша в бомбоубежище во время ракетной атаки. Этим женщинам пришлось пережить ужасные моменты с малышами на руках. Поэтому сегодня участники создавали праздник для них и их детей.

Участники разделились на команды, но не обычным способом. Эктор достал мешочек с детскими кубиками, на которых обозначен цвет команды и капитанство. Так что лидеры также избирались путем жеребьевки. Капитанами стали Оля и Алина. Со счетом 5:2 победу одержали синие, которых возглавила Ольга Кролик. А вот черные получили Богдан и Алина.

Второе испытание началось с того, что аматоров ждали коробки-загадки с указанными именами. А под ними… селедка под шубой, пюре с отбивной, пельмени, вареники с картофелем, блины, омлет и другое. Это любимые блюда с детства наших участников.

Это еще не все. В гости к любителям пришли их мамы!

«Каждый участник должен приготовить одно блюдо. Это должна быть ресторанная версия ваших любимых блюд от мамы. Ваши мамы и дети станут полноценными партнерами. Они могут давать советы, помогать с нарезками и т.п. Так что они превратятся в участников 13 сезона», — сообщил Владимир Ярославский.

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Трансформировать блюдо не удалось Дмитрию, Екатерине и Алене.

Кто покинул проект «МастерШеф»-13 в 14 выпуске от 11.05.2024?

Битва черных была соразмерна со способностями сильнейших участников 13 сезона. Судьи получили эстафетную палочку, позволяющую готовить аматору. Пока у черных нет этой эстафеты, они находятся в зоне ожидания. Пришлось договариваться и распределять время.

К сожалению и неожиданно для всех, с задачей не справились Богдан Липийчук и Дмитрий Чикало. Так что в 14 выпуске от 11.05.2024 проект «МастерШеф»-13 покинули двое.

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