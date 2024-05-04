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МастерШеф

«МастерШеф»-13: в 13 выпуске десятка аматоров выполняла работу над ошибками сезона

04.05.2024

Десятка лучших кулинаров-аматоров посетила кухню проекта «МастерШеф»-13. Однако их умение определять по дегустации рецепт блюда еще несовершенно. И именно с этим навыком участники будут иметь дело. Пора научиться хорошо различать вкусы, технологии, процессы, подбирать формы и цвета. А главное, что скрыто от рядового дегустатора. Больше о 13 выпусках от 4 мая — читайте в материале STB.UA.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 13 выпуске от 04.05.2024

«Если один шеф знает, как готовится блюдо, то он с легкостью может пересказать не только его рецепт, но и описать его презентацию. Соответственно, коллега, слушающий этот рецепт и презентацию, может с легкостью воспроизвести услышанное. Сегодня вас ждет парный конкурс. Один стоит перед блюдом, которое видит и пробует. Другой готовит исключительно по указаниям», – сообщили судьи условия.

Лучше всего справилась команда Алины и Алены. Так что девушки получили два ножа, которые дали иммунитет в 13 выпуске. А вот в черных оказались Оля и Богдан, потому что из-за своей дискоммуникации забыли о некоторых составляющих и не выложили их на тарелку. Более того, Бодя не смог подать вкусное пюре и обжарить мясо.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 13 выпуске от 04.05.2024

Судьи также совершают ошибки. Но главное, исправляют их. Так что на этот раз любители исправляли то, с чем до сих пор не научились работать. А именно – соусы. Оля Мартыновская поделилась секретами приготовления сразу трех соусов! А вот командам пришлось приготовить по три блюда с ними. Главное, чтобы они дополняли ингредиенты. Ведь подобрать блюдо к соусу, а не наоборот, довольно сложно.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 13 выпуске от 04.05.2024

Капитанами команд стали те, кто уже был с иммунитетом. Обе команды справились хорошо, поэтому судьям пришлось выбирать среди лучших.

«Блюда вкусные и на высоком уровне. Но главное было — овладеть новыми соусами. Однако победители одни, и это синие», — объявил Эктор команду, которую возглавила Алена.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 13 выпуске от 04.05.2024

Кто покинул проект «МастерШеф»-13 в 13 выпуске от 04.05.2024?

На битве черных соперничали Богдан, Оля, Влад и Ира.

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Кулинария – это профессия. А значит, в ней существуют достаточно четкие нормы профессиональной пригодности. Если бухгалтер должен уметь считать, а адвокат знать законы, то рабочий инструмент повара – это умение чувствовать вкусы. На битве черных судьи проверили 6 чувств аматоров: зрение, вкус, слух, обоняние, осязание и интуицию.

Мастер Шеф 13 сезон: кто ушел в 13 выпуске от 04.05.2024

Таким образом, четверка в черном подбирала себе составляющие для блюда. Каждый участник приложил максимум усилий, чтобы остаться в шоу. Так что в 13 выпуске от 04.05.2024 проект «МастерШеф»-13 не покинул никто.

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