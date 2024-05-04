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МастерШеф

«МастерШеф»-13: у 13 випуску десятка аматорів виконувала роботу над помилками сезону

04.05.2024

Десятка найкращих кулінарів-аматорів завітала на кухню проєкту «МастерШеф»-13. Проте їх вміння визначати за дегустацією рецепт страви знаходиться ще не на досконалому рівні. І саме з цією навичкою учасники матимуть справу. Час навчитися добре розрізняти смаки, технології, процеси, підбирати форми та кольори. А головне те, що приховано від пересічного дегустатора. Більше про 13 випуск від 4 травня — читайте в матеріалі STB.UA.

Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 13 випуску від 04.05.2024

«Якщо один шеф знає, як готується страва, то він з легкістю може переказати не тільки її рецепт, а й описати її презентацію. Відповідно, колега, який заслухає цей рецепт та презентацію, може з легкістю відтворити почуте. Сьогодні на вас чекає парний конкурс. Один стоїть перед стравою, яку бачить і куштує. Інший готує виключно за вказівками», — повідомили судді умови.    

Найкраще впоралася команда Аліни й Альони. Тож дівчата отримали два ножі, які дали імунітет у 13 випуску. А от у чорних опинилися Оля та Богдан, адже через свою дискомунікацію забули про деякі складові та не виклали їх на тарілку. Ба більше, Бодя не зміг подати смачне пюре та обсмажити м’ясо.

Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 13 випуску від 04.05.2024

Судді також роблять помилки. Та головне, виправляють їх. Тож цього разу аматори виправляли те, з чим досі не навчилися працювати. А саме — соуси. Оля Мартиновська поділилася секретами приготування одразу трьох соусів! А от командам довелося приготувати по три страви з ними. Головне, аби вони доповнювали інгредієнти. Адже підібрати страву до соусу, а не навпаки, — доволі складно.

Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 13 випуску від 04.05.2024

Капітанами команд стали ті, хто вже був з імунітетом. Обидві команди впоралися добре, тож суддям довелося обирати серед найкращих. 

«Страви смачні і на високому рівні. Та головне було — опанувати нові соуси. Проте переможці одні, і це сині», — оголосив Ектор команду, яку очолила Альона.  

Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 13 випуску від 04.05.2024

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-13 у 13 випуску від 04.05.2024?

На битві чорних змагалися Богдан, Оля, Влад та Іра. 

Більше на тему: «МастерШеф»-13: 12 випуск і час Паски — справжньої королеви столу

Кулінарія — це професія. А значить, в ній існують досить чіткі норми професійної придатності. Якщо бухгалтер має вміти рахувати, а адвокат знати закони, то робочий інструмент кухаря — це вміння відчувати смаки. Тож на битві чорних судді перевірили 6 чуттів аматорів: зір, смак, слух, нюх, дотик і інтуїцію. 

Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 13 випуску від 04.05.2024

Таким чином четвірка в чорному підбирала собі складові для страви. Кожен учасник доклав максимум зусиль, аби залишитись у шоу. Тож у 13 випуску від 04.05.2024 проєкт «МастерШеф»-13 не залишив ніхто.    

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