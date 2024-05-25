Мастер Шеф 13 сезон: хто пішов у 16 випуску від 25.05.2024

«МастерШеф»-13: Хто отримав довгоочікувані кітелі?

16 випуск визначив тих, хто отримав довгоочікувані кітелі. Але перед цим на аматорів чекало чимало випробувань. У новому випуску «МастерШеф»-13 судді перевірили всі навички, які необхідні професійному кухарю. І перший конкурс складався з нарізки, філеювання, зачистка, замішування тіста і ще 28 таких перевірок. Більше про 16 випуск від 25.05.2024 — в матеріалі.

У 16 випуску учасники не просто готували страву, не просто заробляли на продукти, а кидали виклик суперникам. У двобої кожен доводив, що вміє краще! Ба більше, аматор самостійно обирав, кого викликає на дуель. Хто впорався краще — той забирає продукт, за який змагалися.

Так, наприклад, Оля вирішила змагатися за м’ясо. Та аби його отримати, необхідно було посмажити стейк до прожарки медіум, але без термометра. Учасниця викликала Аліну на дуель, і, зрештою, перемогла.

Влад викликав Артема на дуель на приготування Сальси. Ірина з Любою змагалися за інгредієнти на Голландез тощо. Найбільше балів заробив Влад, а от найгірше впоралися Катя й Артем, тож двоє отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі влаштували справжній експеримент, який показав, хто насправді готовий йти до перемоги. Кожен мав приготувати одну страву, яка складатиметься з 5 обов’язкових елементів: зірка страви, гарнір, чіпс, соус та кольорова олія.

«В попередньому конкурсі ми попереджали, що його результати будуть напряму впливати на сьогоднішнє випробування. Той, хто перший у турнірній таблиці за балами — обирає першим собі продукти. А от Артем з Катьою будуть останніми. Чи залишиться щось останнім учасникам — залежить від тих, хто стоїть попереду. Ділитися продуктами — заборонено. На приготування страви у вас година і 15 хвилин», — повідомили судді.

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Найгірше впоралися Оля, Ірина, Люба та Альона, які мали змогу взяти достатньо продуктів. Проте вони не змогли правильно з ними попрацювати.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-13 у 16 випуску від 25.05.2024?

На жаль, битву чорних програли Артем Горбенко та Катерина Мазуренко. За крок до кітелів вони залишили проєкт «МастерШеф»-13.

Хто отримав кітелі у 13 сезоні «МастерШеф»?

Довгоочікувані кітелі 13 сезону проєкту «МастерШеф» отримали 6 найсильніших аматорів: Владислав, Аліна, Альона, Люба, Оля та Ірина.

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