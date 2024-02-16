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МастерШеф

Кто пройдет в двадцатку проекта «МастерШеф»-13 во 2 выпуске?

16.02.2024

Уже в эту субботу, 17 февраля, на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-13. Первый отборочный этап позади, однако кулинаров ждет еще не одно испытание. Пока они будут бороться за место в сезоне. Кто пройдет в двадцатку проекта «МастерШеф»-13 во 2 выпуске? Не пропустите уже 17 февраля в 19:00 на СТБ.

МастерШеф 13 сезон 2 выпуск: анонс от 17.02.2024

«Мы собрались здесь, чтобы раз и навсегда изменить вашу жизнь. Мы почувствовали и поняли, что «МастерШеф» стал преданной мечтой, которую нельзя откладывать на потом. Мечты нужно воплощать в жизнь сегодня, здесь и сейчас, ведь завтра может быть поздно», — поприветствуют судьи аматоров.

Этот сезон действительно будет особенным. Сезон людей, которые не боятся мечтать в это непростое время, не боятся числа 13, не боятся рисковать. Сезон на максимуме: максимум сил, вкуса, кулинарных идей. Именно поэтому для первого конкурса судьи выбрали продукт максимального вкуса. Он нуждается в максимальном количестве сил, чтобы стать ресторанным. Более того, его обожают все украинцы.

Video: МастерШеф 13 сезон 2 выпуск: анонс от 17.02.2024

МастерШеф-13 что будет во 2 выпуске? Смотрите анонс 2 выпуска МастерШеф 13 сезон от 17.02.2024 на сайте СТБ

Сало!

«Сделать наше народное, в чем-то тяжелое и даже неординарное сало, элементом высокой кулинарии — это самый большой пилотаж. Чтобы попасть в топ-20 уже сегодня, вы получите три шанса, а именно три раунда приготовления сала. Мы будем оценивать не только сам вкус, но и процесс. Мы будем внимательно следить за вашим движением», — сообщат судьи.

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  • Неужели на этапе отбора состоится первое сражение черных?
  • Кто из участников покинет проект по собственному желанию?
  • Как аматоры во 2 выпуске будут совмещать сало с желейными конфетами?
  • И кто станет участниками 13 сезона «МастерШеф»-13?

Не пропустите 2 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-13 уже завтра, 17 февраля, в 19:00 на СТБ!

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