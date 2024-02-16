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МастерШеф

Хто пройде в двадцятку проєкту «МастерШеф»-13 у 2 випуску?

16.02.2024

Вже цієї суботи, 17 лютого, на телеканалі СТБ вийде 2 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-13. Перший відбірковий етап позаду, проте на кулінарів чекає ще не одне випробування. Наразі вони боротимуться за місце в сезоні. Хто пройде в двадцятку проєкту «МастерШеф»-13 у 2 випуску? Не пропустіть вже 17 лютого о 19:00 на СТБ.

МастерШеф 13 сезон 2 випуск: анонс від 17.02.2024

«Ми зібрались тут, аби раз і назавжди змінити ваше життя. Ми відчули та зрозуміли, що “МастерШеф” став відданою мрією, яку не можна відкладати на потім. Мрії треба здійснювати сьогодні, тут і зараз, адже завтра може бути пізно», — привітають судді аматорів.   

Цей сезон дійсно буде особливим. Сезон людей, які не бояться мріяти в цей непростий час, не бояться число 13, не бояться ризикувати. Сезон на максимумі: максимум сил, смаку, кулінарних ідей. І саме тому для першого конкурсу судді обрали продукт максимального смаку. Він потребує максимальну кількість сил, аби стати ресторанним. Ба більше, його обожнюють всі українці.

Video: МастерШеф 13 сезон 2 випуск: анонс від 17.02.2024

МастерШеф-13 що буде у 2 випуску? Дивіться анонс 2 випуску МастерШеф 13 сезон від 17.02.2024 на сайті СТБ

Сало!

«Зробити наше народне, в чомусь важке та навіть брутальне сало, елементом високої кулінарії — це найвищий пілотаж. Аби потрапити до топ-20 вже сьогодні, ви отримаєте три шанси, а саме три раунди приготування сала. Ми будемо оцінювати не тільки сам смак, а й процес. Ми будемо пильно слідкувати за вашим рухом», — повідомлять судді. 

Більше на тему: Чим запам’ятався кастинг і хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-13?

  • Невже на етапі відбору відбудеться перша битва чорних?
  • Хто з учасників залишить проєкт за власним бажанням?
  • Як аматори у 2 випуску будуть поєднувати сало з желейними цукерками?
  • І хто стане учасниками 13 сезону «МастерШеф»?

Не пропустіть 2 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-13 вже завтра, 17 лютого, о 19:00 на СТБ!   

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