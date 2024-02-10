МастерШеф 13 сезон: хто отримав білі фартухи у 1 випуску від 10.02.24

Чим запам’ятався кастинг і хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-13?

Відбулася прем’єра 13 сезону кулінарного проєкту «МастерШеф». Цієї весни аматори знову вражатимуть своїми талантами. Це вже третій сезон кулінарного шоу, який телеканал СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. Які учасники завітали на кастинг? Невже суперницями стали мама та донька? Якою була перша пропозиція руки та серця на проєкті? І хто отримав білі фартухи у 1 випуску «МастерШеф»-13 від 10.02.2024 — читайте в матеріалі STB.UA.

Владислав Кецмур

м. Долина, Івано-Франківська область

«Коли почалася війна, я був у Німеччині, де працював в іспанському ресторані. Та 24 лютого переді мною постав вибір: або я залишаюся там, або повертаюсь і заслуговую життя тут, як українець», — зізнається Влад.

Суддям презентував філе лосося з пюре із цвітної капусти із зеленим соусом шпинату.

Аліна Бурик

м. Вінниця

Відмінниця, яка стала кулінаром завдяки проєкту «МастерШеф». Каже, що першу заявку подавала ще п’ять років тому, але наважилася прийти тільки зараз. Ба більше, наразі проходить челенж, готуючи абсолютно всі 100 рецептів з книги Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського за сто днів. Для кастингу на черзі був гречаний медівник.

Віталій Наливайко

с. Велика Глуша, Волинська область

Віталій займається сільськогосподарською справою. Мріє розвивати власне село, відкрити там ресторан і проводити весілля, хрестини й інші свята. А почав свій шлях із запіканки з білими грибами.

Ріта Крутько

м. Хорол, Полтавська область

«Я написала для вас реп, тож послухайте: Я прийшла на шоу хороша, щоби накормить вас борщем. Тут є три крутих ведучих, вони в поварстві тямущі. Перша — Мартиновська Оля, вона МастерШефа доля. Пише книги кулінарні, має висоти позахмарні…».

Та не одним репом вражала Ріта. Навчаючись на агронома, дівчина обожнює кулінарію. Для суддів презентувала борщ з броколі та кукурудзою.

Олександр Вакка

м. Ірпінь, Київська область

«Моя дружина народжувала 25 лютого 2022 року. Я виїхав до неї, і одразу ж підірвали Ірпінський міст. Тож назад зміг повернутися у квітні. А тарілка, яку я вам презентую, вона не просто так перед вами. Це єдина тарілка, яка вціліла після зруйнування мого будинку. Вона символ вцілілості, символ мене і всієї України», — зізнався Сашко.

А для суддів приготував доволі незвичайну страву — сир з козячого молока, додавши трюфельної олії, сливу та землю з оливок і чорного хліба.

Ольга прийшла вдруге, Альона — вшосте, Олексій Маркулов — втретє, Інна Покуса, Марія Гуріна та Світлана Замятіна — вперше, але всіх об’єднує те, що кожен навчився готувати виключно завдяки проєкту «МастерШеф». Переглядаючи сезони, або пробуючи себе на предкастингах та телевізійних кастингах, — кожен щоразу вдосконалював свої навички.

Катерина Мазуренко

м. Київ

«Я вже на кастингу дізналася, що поруч зі мною стоїть і готує моя мама. Тож на цей раз ми вдвох спробуємо себе на кухні шоу. Для суддів я приготувала судак, якого впіймала самостійно. Риболовля — моє хобі, ще з чотирьох рочків я ходила з татом на рибалку».

І на черзі мама Катерини — Оксана.

Оксана Шеремет

м. Одеса

Наразі жінка починає нове життя. Вона розлучилася з чоловіком, діти виросли, тож прийшов час присвятити себе собі. І вона наважилася на участь у кастингу «МастерШеф».

Геворг Берчян

м. Ірпінь, Київська обл.

«Я знаю, що в душі — я потужний кухар. На МастерШеф мене привела пристрасть до кухні. Для вас я приготував вірменських хліб з травами. Хочу, аби ви уявили зелений схил гори. І ви сидите на цьому схилі, й дивитеся на свою отару овець. Трошки зголоднівши, зриваєте зелень, й їсте її у первозданному вигляді», — коментує Геворг.

Ольга Барилко

м. Миколаївка, Дніпропетровська обл.

Ольга має велике господарство. В селі завжди відмовляли від участі в проєкті, адже недооцінювали її вміння. А сама ж дівчина з дев’яти років переглядала проєкт і відтворювала рецепти. Та батько вселив в неї віру, тож Оля нарешті наважилася. Чоловік пішов на фронт з перших днів війни. Для Ольги ж це доволі болюче питання.

«Я не можу слухати патріотичну музику про палаючу техніку ворогів. Адже деякі люди не усвідомлюють, якою ціною ця техніка горить і палає», — зізнається дівчина.

Андрій Малий

м. Кропивницький

Андрій інтерпретує старі українські страви під сучасний лад. Для суддів вирішив подати яблучні деруни.

Любов Канівець

смт. Кириківка, Сумська обл.

«Я з дитинства собі надумала, що важливо бути бізнес-леді, заробляти гроші. Але зараз, у свої 24, я задумалась, що моя справа має приносити мені насолодження. На кожній з робіт я вигорала, хоча заробляла гарно. Проте жодна робота не приносила мені стільки задоролення, скільки це зробила кулінарія», — каже Люба.

Антон Толмачов

м. Київ

З 2014 року Антон займається волонтерством. Вже 10 років допомагає військовим, ба більше був активним учасником Революції Гідності, де був контужений. У 2016 році вдруге отримав контузію, коли їздив на передову до хлопців. Зізнається, ПТСР подолав за допомогою кулінарії. Готування їжі — це чиста творчість, де він себе проявляє і залишає негативні почуття.

Олена Дегтяренко та Тетяна Пятковська двійнята. Вони вдвох завітали на проєкт, хоча про участь більше мріяла Олена. А Тані довелося скласти компанію сестрі, адже все своє життя вони йдуть разом. Наразі одна виготовляє французькі макарони, а інша — займається їх продажем.

Тарас Кузьмин

м. Червоноград, Львівська обл.

Тарас подав гарбузовий крем-суп з різними видами кранчів. І це незважаючи на те, що порізав собі аж чотири пальці.

Ірина Пруднікова

смт. Старий Салтів, Харківська обл.

До початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Ірина займалася продажем і розділенням м’яса, тож знається на секретах його приготування.

«Прийшли “визволителі” з росії й “звільнили” мене від мого життя, моїх магазинів і бізнесу. Зараз в мене не залишилося нічого. І все це ми з чоловіком втратили в один день. Магазини м’яса були для нас як третя дитина. 15 довгих років ми працювали на наш сімейний підряд. Зараз мій чоловік воює, пішов добровольцем. І навіть якби я просила і плакала, він би все одно зробив по-своєму».

Галина Мартинюк представила суддям не лише страву, а й подарунки — ляльки, створені власноруч. Юлія Приходько також прийшла не з пустими руками, а з вирощеним власноруч авокадо, який назвала Стефаном. Юрій Холод попросив прийняти ялинкові іграшки, які виготовляють господині власноруч на Львівщині.

Дар’я Фатєєва має молдавське коріння, тож вирішила готувати папанаш. Папанаш — це сирні пончики, які подаються з варенням та сметаною. Тетяна Даниленко також вирішила підсолодити суддям і обрала шу з кремом та амаретто.

Максим Підкалюк

м. Вінниця

Максим військовий. Працює старшим кухарем солдатської їдальні. Зазвичай готує на 140 чоловік. Тож щоразу чистить по два мішки картоплі, до чого вже, безумовно, звик.

Максим наважився не тільки на участь у проєкті, а й на те, аби зробити пропозицію своїй коханій дівчині. Вона також сказала Максиму «Так»!

Артем Горбенко

м. Лиман, Донецька обл.

Артем вже вп’яте подає заявку на участь у проєкті. Тож на цей раз вирішив подати «Андерграундний горішок», який поєднує в собі солодкий горішок зі згущонкою, авокадо і маринований тунець. Але суддям такого результату було недостатньо, тож вони запропонували Артемові реабілітуватися та довести, що він таки дійсно заслуговує на білий фартух. А завданням було промити кишки і подати ковбаски.

Олена виховує трьох дітей, Богдан випікає торти, Владислав навчається, Леся працює автоінструктором, Олександра виробляє напівфабрикатів, але всіх їх об’єднує любов до «МастерШефу».

Дмитро Чикало

смт. Гребінки, Київська обл.

Дмитро працює на керуючій посаді в ресторані, веде особистий блог про стосунки між чоловіком і жінкою, а також інколи виконує роботу кухаря. Окрім того, що Діма зміг класно нагодувати трійку суддів, йому вдалося підняти їм настрій своїми розмірковуваннями про взаємини. Хоча, як сам зізнається, його серце досі вільне.

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