МастерШеф 13 сезон: кто получил белые фартуки в 1 выпуске от 10.02.24

Каким был кастинг и кто прошел дальше в 1 выпуске «МастерШеф»-13?

Состоялась премьера 13 сезона кулинарного проекта «МастерШеф». Этой весной аматоры снова будут поражать своими талантами. Это уже третий сезон кулинарного шоу, который СТБ производит в условиях полномасштабной войны. Какие участники посетили кастинг? Неужели соперницами стали мама и дочь? Какое было первое предложение руки и сердца на проекте? И кто получил белые фартуки в 1 выпуске «МастерШеф»-13 от 10.02.2024 – читайте в материале STB.UA.

Владислав Кецмур

г. Долина, Ивано-Франковская область

«Когда началась война, я был в Германии, где работал в испанском ресторане. Но 24 февраля передо мной предстал выбор: либо я остаюсь там, либо возвращаюсь и заслуживаю жизни здесь, как украинец», — признается Влад.

Судьям презентовал филе лосося с пюре из цветной капусты с зеленым соусом шпината.

Алина Бурик

г. Винница

Отличница, ставшая кулинаром благодаря проекту «МастерШеф». Говорит, что первую заявку подавала еще пять лет назад, но решилась прийти только сейчас. Более того, сейчас проходит челлендж, готовя абсолютно все 100 рецептов из книги Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского за сто дней. Для кастинга на очереди был гречишный медовик.

Виталий Наливайко

с. Большая Глуша, Волынская область

Виталий занимается сельскохозяйственным делом. Мечтает развивать собственную деревню, открыть там ресторан и проводить свадьбы, крестины и другие праздники. А начал свой путь с запеканки с белыми грибами.

Рита Крутько

г. Хорол, Полтавская область

«Я написала для вас рэп, поэтому послушайте: Я прийшла на шоу хороша, щоби накормить вас борщем. Тут є три крутих ведучих, вони в поварстві тямущі. Перша — Мартиновська Оля, вона МастерШефа доля. Пише книги кулінарні, має висоти позахмарні…».

Но не одним рэпом поражала Рита. Учась на агрономе, девушка обожает кулинарию. Для судей презентовала борщ из брокколи и кукурузы.

Александр Вакка

г. Ирпень, Киевская область

«Моя жена рожала 25 февраля 2022 года. Я выехал к ней, и сразу же взорвали Ирпенский мост. Поэтому смог вернуться в апреле. А тарелка, которую я вам представляю, она не просто так перед вами. Это единственная тарелка, которая уцелела после разрушения моего дома. Она символ уцелелости, символ меня и всей Украины», — признался Саша.

А для судей приготовил довольно необычное блюдо — сыр из козьего молока, добавив трюфельное масло, сливу и землю из оливок и черного хлеба.

Ольга пришла во второй раз, Алена – в шестой раз, Алексей Маркулов – в третий раз, Инна Покуса, Мария Гурина и Светлана Замятина – впервые, но всех объединяет то, что каждый научился готовить исключительно благодаря проекту «МастерШеф». Просматривая сезоны, или пробуя себя на предкастингах и телевизионных кастингах, каждый раз совершенствовал свои навыки.

Екатерина Мазуренко

г. Киев

«Я уже на кастинге узнала, что рядом со мной стоит и готовит моя мама. На этот раз мы вдвоем попробуем себя на кухне шоу. Для судей я приготовила судак, которого поймала самостоятельно. Рыбалка — мое хобби, еще с четырех лет я ходила с папой на рыбалку».

И на очереди мама Екатерины – Оксана.

Оксана Шеремет

г. Одесса

Женщина начинает новую жизнь. Она рассталась с мужем, дети выросли, и пришло время посвятить себя себе. И она решилась на участие в кастинге «МастерШеф».

Геворг Берчян

г. Ирпень, Киевская обл.

«Я знаю, что в душе – я мощный повар. На МастерШеф меня привела страсть к кухне. Для вас я приготовил армянский хлеб с травами. Хочу, чтобы вы представили зеленый склон горы. И вы сидите на этом склоне и смотрите на стадо овец. Немного проголодавшись, срываете зелень и едите ее в первозданном виде», — комментирует Геворг.

Ольга Барилко

г. Николаевка, Днепропетровская обл.

Ольга владеет большим хозяйством. В селе всегда отговаривали от участия в проекте, ведь недооценивали ее умения. А сама девушка с девяти лет просматривала проект и воспроизводила рецепты. Но отец вселил в нее веру, и Оля наконец решилась. Муж ушел на фронт с первых дней войны. Для Ольги же это очень болезненный вопрос.

«Я не могу слушать патриотическую музыку о горящей технике врагов. Ведь некоторые люди не отдают себе отчет, какой ценой эта техника горит и пылает», — признается девушка.

Андрей Малый

г. Кропивницкий

Андрей интерпретирует старые украинские блюда под современный лад. Для судей решил подать яблочные драники.

Любовь Каневец

пгт. Кириковка, Сумская обл.

«Я с детства себе надумала, что важно быть бизнес-леди, зарабатывать деньги. Но сейчас, в свои 24, я задумалась, что мое дело должно доставлять мне наслаждение. На каждой из работ я выгорала, хотя хорошо зарабатывала. Однако ни одна работа не приносила мне столько удовольствия, сколько это сделала кулинария», — говорит Люба.

Антон Толмачев

г. Киев

С 2014 Антон занимается волонтерством. Уже 10 лет помогает военным, был активным участником Революции Достоинства, где был контужен. В 2016 году второй раз получил контузию, когда ездил на передовую к ребятам. Признается, ПТСР преодолел с помощью кулинарии. Приготовление пищи — это чистое творчество, где он себя проявляет и оставляет отрицательные чувства.

Елена Дегтяренко и Татьяна Пятковская двойняшки. Они вдвоем посетили проект, хотя об участии больше мечтала Елена. А Тане пришлось составить компанию сестре, ведь всю свою жизнь они идут вместе. Сейчас одна производит французские макароны, а другая занимается их продажей.

Тарас Кузьмин

г. Червоноград, Львовская обл.

Тарас подал тыквенный крем-суп с разными видами кранчей. И это несмотря на то, что порезал себе четыре пальца.

Ирина Прудникова

пгт. Старый Салтов, Харьковская обл.

До начала полномасштабного вторжения россии в Украину Ирина занималась продажей и разделением мяса, поэтому разбирается в секретах его приготовления.

«Пришли “освободители” из россии и “освободили” меня от моей жизни, моих магазинов и бизнеса. Сейчас у меня ничего не осталось. И все это мы с супругом потеряли в один день. Магазины мяса были для нас как третий ребенок. 15 долгих лет мы работали на наш семейный подряд. Сейчас мой муж воюет, ушел добровольцем. И даже если бы я просила и плакала, он бы все равно сделал по-своему».

Галина Мартынюк представила судьям не только блюдо, но и подарки – куклы, созданные собственноручно. Юлия Приходько также пришла не с пустыми руками, а с выращенным собственноручно авокадо, которое назвала Стефаном. Юрий Холод попросил принять елочные игрушки, которые производят хозяйки собственноручно на Львовщине.

Дарья Фатеева имеет молдавские корни, поэтому решила готовить папанаш. Папанаш – это сырные пончики, которые подаются с вареньем и сметаной. Татьяна Даниленко также решила подсластить судьям и выбрала шу с кремом и амаретто.

Максим Пидкалюк

г. Винница

Максим военный. Работает старшим поваром солдатской столовой. Обычно готовит на 140 человек. Так что каждый раз чистит по два мешка картофеля, к чему уже, безусловно, привык. Максим решился не только на участие в проекте, но и на то, чтобы сделать предложение своей любимой девушке. Она также сказала Максиму «Да»!

Артём Горбенко

г. Лиман, Донецкая обл.

Артем уже в пятый раз подает заявку на участие в проекте. Поэтому на этот раз решил подать «Андеграундный орешек», сочетающий в себе сладкий орешек со сгущенкой, авокадо и маринованный тунец. Но судьям такого результата было недостаточно, поэтому они предложили Артему реабилитироваться и доказать, что он действительно заслуживает белый фартук. А задачей было промыть кишки и подать колбаски.

Елена воспитывает троих детей, Богдан выпекает торты, Владислав учится, Леся работает автоинструктором, Александра производит полуфабрикатов, но всех объединяет любовь к «МастерШефу».

Дмитрий Чикало

пгт. Ямполь, Киевская обл.

Дмитрий работает на руководящей должности в ресторане, ведет личный блог об отношениях между мужчиной и женщиной, а иногда выполняет работу повара. Кроме того, что Дима смог классно накормить тройку судей, ему удалось поднять им настроение своими размышлениями о взаимоотношениях. Хотя, как сам признается, его сердце до сих пор свободно.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ