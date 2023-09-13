«МастерШеф»-12: как аматоры будут путешествовать по Украине и дойдут до нашего Крыма в 4 выпуске?

Уже в эту субботу, 16 сентября, в 4 выпуске проекта «МастерШеф»-12 аматоры прикоснутся к мечте. В первом испытании соперники смогут стать рестораторами и ощутить все «шедевры» этой профессии. Чем еще удивят повара на 4 неделе — узнайте 16.09.2023 на телеканале СТБ!

Каждый мечтал о своем собственном ресторане с кучей гостей, наслаждающихся авторскими блюдами. И в 4 выпуске проекта судьи позволят любителям приблизиться к этому. Ведь первое испытание состоит в написании резюме и трудоустройстве на работу в ресторан. Владельцами станут только три участника, а все остальные попытаются получить должность мечты.

Какая будет борьба за рабочее место?

Кто ни разу не составлял резюме и не устраивался на работу?

Будет ли собеседование, или судьи и это продумают, придумав анонимные бланки заявлений?

И что будет с теми, кого ни один из капитанов не возьмет к себе в ресторан?

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Во втором конкурсе аматоров будет ждать огромная карта Украины.

«У нас для вас приятная новость! Ведь вместе с этим испытанием вы навсегда войдете в историю: историю “МастерШеф” и украинской национальной кухни. Тема – региональные блюда всей страны. Российская агрессия против Украины началась в Крыму. Именно эта оккупированная часть дольше всего ожидает возвращения в семью. Крым будет Украинским. И этим конкурсом мы об этом напомним. Поэтому и все пути путешествия по Украине мы начнем с Крыма», — отметили судьи.

Насколько хорошо аматоры знают блюда областей страны?

Почему Валерия Матрохина решит не создавать для себя излишней угрозы и определит слабых капитанов?

И получится ли у нее задуманное — победить тех, кто слабее?

Смогут ли соперники превзойти ее и вырвать из рук победу?

Video: МастерШеф 12 сезон 4 выпуск: анонс от 16.09.2023 МастерШеф-12, что будет в 4 выпуске? Смотрите анонс 4 выпуска МастерШеф 12 сезон от 16.09.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 4 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 16 сентября, в 19:00 на СТБ.

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