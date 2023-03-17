Почему в 6 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-4 вспомнят Бориса Джонсона?

Уже в эту субботу, 18 марта, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4. Участники продолжат поражать своими кулинарными способностями, а также доказывать, что наша украинская кухня одна из самых вкусных в мире! Но что же их ожидает на этой неделе? Как прозвучит имя Бориса Джонсона? И какие культовые фразы будут воспроизводить в блюдах профессионалы? Не пропустите!

На этой неделе условия конкурсов позволят фантазии профессионалов раскрываться по полной. Участникам придется готовить блюда, которых не существует. Для этого потребуется вдохновение. Представляете позицию в меню под названием «Боже, яке кончене»? Или «Ни рыба, ни мясо»? А что приготовить так, чтобы захотелось произнести: «Как не хочется уезжать из Крыма»?

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Более того, в 6 выпуске состоится настоящий кулинарный реванш! Неужели вернутся те, кто уже покинул проект? Или эти правила коснутся только тех, кто уже станет к кухонным поверхностям в черных фартуках?

И даже несмотря на отключение света, павильон «МастерШеф. Профессионалы-4 продолжит работать на генераторах. Украинцы уверенно шагают к победе. Продолжают жить и праздновать самые важные события: дни рождения, свадьбы и общенациональные праздники. Вот и участникам шоу придется ощутить все реалии обыденной жизни. Они получат всего 2 киловатт электроэнергии и ограниченное количество литров воды. А вот подавать блюда придется также изысканно, профессионально и достойно сезона «МастерШеф. Профессионалы»-4!

На какие авантюрные поступки решатся Антон Гильчук и Артем Кабулахин, чтобы сделать как можно больше вкусных блюд? Неужели Вика Рябова потратит всю электроэнергию на один десерт? Кто не сможет овладеть собой и взяться за работу? И неужели кому-то придется подавать судьям… сырой хек?

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 6 выпуск: анонс от 18.03.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 6 выпуске? Смотрите анонс 6 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 18.03.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 6 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в эту субботу, 18.03.2023, в 19:00 на СТБ!

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