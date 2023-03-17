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Чому в 6 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали»-4 згадають Бориса Джонсона?

17.03.2023

Вже цієї суботи, 18 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. Учасники продовжать вражати своїми кулінарними здібностями, а також доводити, що наша українська кухня одна з найсмачніших у світі! Та що ж на них очікує цього тижня? Як саме прозвучить ім’я Бориса Джонсона? Та які культові фрази відтворюватимуть у стравах професіонали? Не пропустіть!       

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023

Цього тижня умови конкурсів дозволять фантазії професіоналів розкриватися на повну. Учасникам доведеться готувати страви, яких не існує. Для цього знадобиться натхнення. Уявляєте позицію в меню під назвою «Боже, яке кончене»? Або «Ні риба, ні м’ясо»? А що приготувати так, аби захотілося вимовити: «Как нє хочєцца уєзжать із Крима»? 

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 5: яка на смак вибухова страва «бавовна»

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023

Ба більше, у 6 випуску відбудеться справжній кулінарний реванш! Невже повернуться ті, хто вже залишив проєкт? Чи ці правила торкнуться лише тих, хто вже стане до кухонних поверхонь у чорних фартухах? 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023

І навіть попри відключення світла, павільйон «МастерШеф. Професіонали»-4 продовжить працювати на генераторах. Українці впевнено крокують до перемоги. Продовжують жити і святкувати найважливіші події: дні народження, весілля та загальнонаціональні свята. От і учасникам шоу доведеться відчути всі реалії буденного життя. Вони отримають лише 2 кіловати електроенергії та обмежену кількість літрів води. А от подавати страви доведеться так само вишукано, професійно і гідно сезону «МастерШеф. Професіонали»-4! 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023

На які авантюрні вчинки наважаться Антон Гільчук та Артем Кабулахін, аби зробити якомога більше смачних страв? Невже Віка Рябова витратить всю електроенергію на один десерт? Хто не зможе опанувати себе і взятися за роботу? І невже комусь доведеться подавати суддям… сирий хек? 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 6 випуску? Дивіться анонс 6 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.03.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 6 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже цієї суботи, 18.03.2023, о 19:00 на СТБ!

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