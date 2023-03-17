Чому в 6 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали»-4 згадають Бориса Джонсона?

Вже цієї суботи, 18 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. Учасники продовжать вражати своїми кулінарними здібностями, а також доводити, що наша українська кухня одна з найсмачніших у світі! Та що ж на них очікує цього тижня? Як саме прозвучить ім’я Бориса Джонсона? Та які культові фрази відтворюватимуть у стравах професіонали? Не пропустіть!

Цього тижня умови конкурсів дозволять фантазії професіоналів розкриватися на повну. Учасникам доведеться готувати страви, яких не існує. Для цього знадобиться натхнення. Уявляєте позицію в меню під назвою «Боже, яке кончене»? Або «Ні риба, ні м’ясо»? А що приготувати так, аби захотілося вимовити: «Как нє хочєцца уєзжать із Крима»?

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 5: яка на смак вибухова страва «бавовна»

Ба більше, у 6 випуску відбудеться справжній кулінарний реванш! Невже повернуться ті, хто вже залишив проєкт? Чи ці правила торкнуться лише тих, хто вже стане до кухонних поверхонь у чорних фартухах?

І навіть попри відключення світла, павільйон «МастерШеф. Професіонали»-4 продовжить працювати на генераторах. Українці впевнено крокують до перемоги. Продовжують жити і святкувати найважливіші події: дні народження, весілля та загальнонаціональні свята. От і учасникам шоу доведеться відчути всі реалії буденного життя. Вони отримають лише 2 кіловати електроенергії та обмежену кількість літрів води. А от подавати страви доведеться так само вишукано, професійно і гідно сезону «МастерШеф. Професіонали»-4!

На які авантюрні вчинки наважаться Антон Гільчук та Артем Кабулахін, аби зробити якомога більше смачних страв? Невже Віка Рябова витратить всю електроенергію на один десерт? Хто не зможе опанувати себе і взятися за роботу? І невже комусь доведеться подавати суддям… сирий хек?

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 6 випуск: анонс від 18.03.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 6 випуску? Дивіться анонс 6 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.03.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 6 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже цієї суботи, 18.03.2023, о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ