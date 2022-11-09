МастерШеф. Битва сезонов 13 выпуск: анонс от 12.11.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 13: кто из участников не справится с мастер-классом от судей?

В субботу, 12 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 13 выпуске легендарного кулинарного шоу? Читайте прямо сейчас в материале STB.UA!

Оля и Владимир уже в субботу сделают для участников кулинарный мастер-класс. Участники двух команд, помимо капитанов, будут поочередно наблюдать за действиями Ольги и Владимира. Их задача – сделать максимально понятные заметки для капитанов, чтобы потом они смогли приготовить такие же блюда, как у судей.

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Кому не удастся пройти сложные этапы мастер-класса?

Кто из участников напишет настоящее произведение по теме «Блюдо от судьи»?

Какая команда прибегнет к уловкам и одержит победу?

И какие еще испытания ждут самых крутых поваров страны?

Не пропустите в субботу, 12 ноября, 13 выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Битва сезонов». Включайте телеканал СТБ в 19:00!

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