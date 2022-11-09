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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 13: хто з учасників не впорається з майстер-класом від суддів?

09.11.2022

У суботу, 12 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 13 випуску легендарного кулінарного шоу? Читайте просто зараз в матеріалі STB.UA!

МастерШеф. Битва сезонів 13 випуск: анонс від 12.11.2022

Оля і Володимир вже у суботу зроблять для кулінарів професійний майстер-клас. Учасники двох команд, крім капітанів, по черзі спостерігатимуть за діями Ольги та Володимира. Їхнє завдання – зробити максимально зрозумілі нотатки для капітанів, аби потім вони змогли приготувати точнісінько такі ж страви, як у суддів. 

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 12 випуску від 05.11.2022?

  • Кому не вдасться пройти складні етапи майстер-класу?
  • Хто з учасників напише справжній твір на тему «Страва від судді»?
  • Яка команда вдасться до хитрощів та здобуде перемогу?
  • Та які ще випробування чекають на найкрутіших кухарів країни?

МастерШеф. Битва сезонів 13 випуск: анонс від 12.11.2022

МастерШеф. Битва сезонів 13 випуск: анонс від 12.11.2022

Не пропустіть у суботу, 12 листопада, 13 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Битва сезонів». Вмикайте телеканал СТБ о 19:00!

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