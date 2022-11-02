МастерШеф. Битва сезонов 12 выпуск: анонс от 05.11.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 12: чье блюдо для цыганской свадьбы победит на кухне шоу?

В субботу, 5 ноября, в 19.00 на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 12 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Задача участников в первом конкурсе – приготовить 4 совершенно разных блюда. Первое должно быть в стиле средневековья. Второе блюдо должно соответствовать стилю нордик (чистота, локальные продукты, скандинавия). Третье – приготовлено в стиле молекулярной кухни. А четвертое – со стола цыганской свадьбы.

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Чье блюдо участников поразит судей больше всего?

Неужели среди шефов возникнет настоящий скандал?

Какими хитрыми методами будет пользоваться один из кулинаров? И разрешат ли это судьи?

Насколько поразительной может быть молекулярная кухня?

Смотрите уже в субботу, 5 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ! Погрузитесь в мир кулинарных шедевров вместе с участниками «МастерШеф. Битва сезонов!

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