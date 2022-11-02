МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 12: чия страва для циганського весілля переможе на кухні шоу?

У суботу, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 12 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Завдання учасників у першому конкурсі – приготувати 4 абсолютно різні страви. Перша має бути у стилі середньовіччя. Друга страва повинна відповідати стилю нордик (чистота, локальні продукти, скандинавія). Третя – приготована в стилі молекулярної кухні. А ось четверта – зі столу циганського весілля.

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Чия страва учасників вразить суддів найбільше?

Невже серед шефів виникне справжній скандал?

Якими хитрими методами користуватиметься один із кулінарів? І чи дозволять це судді?

Наскільки вражаючою може бути молекулярна кухня?

Дивіться вже у суботу, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ! Пориньте у світ кулінарних шедеврів разом із учасниками «МастерШеф. Битва сезонів»!

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