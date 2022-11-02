Проєкти
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 12: чия страва для циганського весілля переможе на кухні шоу?

02.11.2022

У суботу, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 12 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022

Завдання учасників у першому конкурсі –  приготувати 4 абсолютно різні страви. Перша має бути у стилі середньовіччя. Друга страва повинна відповідати стилю нордик (чистота, локальні продукти, скандинавія). Третя – приготована в стилі молекулярної кухні. А ось четверта – зі столу циганського весілля.

Більше на тему: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 11: Кому за страву респектував сам Потап?

  • Чия страва учасників вразить суддів найбільше?
  • Невже серед шефів виникне справжній скандал?
  • Якими хитрими методами користуватиметься один із кулінарів? І чи дозволять це судді?
  • Наскільки вражаючою може бути молекулярна кухня?

МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022

МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022

Дивіться вже у суботу, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ! Пориньте у світ кулінарних шедеврів разом із учасниками «МастерШеф. Битва сезонів»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 11: Кому за страву респектував сам Потап?

 МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 11 випуску від 29.10.2022?

 МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11 від 29.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 1 від 29.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 2 від 29.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів 12 випуск: анонс від 05.11.2022
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 3 від 29.10.2022
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати