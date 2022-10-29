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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 11: Кому за страву респектував сам Потап?

29.10.2022

У суботу, 29 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 11 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Чим здивував 11 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 29.10.2022

У першому конкурсі учасники по черзі обирали собі по одному предмету на столі. На ньому були: катушка для ниток, виделка, листок і гайка. Потім кожен брав із тарілки на суддівському столі різного діаметру мотузки. Далі кулінари обирали собі кубик із буквою і кольорові олівці. Учасникам потрібно було приготувати ідеальну страву, однак кожних 10 хвилин судді підходили і розкривали секрет кожного предмету. 

Чим здивував 11 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 29.10.2022

Предмет мав неабиякий вплив на вигляд і смак страви. Адже озвучене правило учасники повинні були застосувати у своїй роботі в процесі приготування. Наприклад, якщо учасник обирав залізну гайку, то він міг використовувати тільки ті продукти, які стояли на залізних поверхнях. На приготування страв судді дали учасникам 1 годину. Сашко Кривець і Влад Міцкевич найгірше впоралися із завданням, за що й отримали чорні фартухи. 

Чим здивував 11 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 29.10.2022

Другий конкурс був дуже веселим, адже на учасників чекало легендарне музичне завдання! Пава став капітаном синьої команди, а Іра – червоної. Кожна команда підійшла до своїх поверхонь. На них були коробки, а під ними –  планшет із навушниками. В них були завантажені пісні Потапа і Насті Каменських. Учасникам потрібно було перетворити цю музику на страви. Творіння учасників оцінював сам Потап! Співак куштував страви команд і вгадував, якій пісні відповідає та чи інша страва. Перемагала та команда, в якій відгаданих та смачних страв було більше. За результатами конкурсу, виграла синя команда. 

Чим здивував 11 випуск МастерШеф. Битва сезонів від 29.10.2022

На конкурсі чорних сьогодні змагалися: Сашко Кривець, Влад Міцкевич, Наталка Петрик і Катя Велика. Кожен учасник зайняв свою робочу поверхню, на яких були коробки, а під ними – різні овочі у всіх фазах життєдіяльності. Наприклад, насіння гарбуза, гарбуз і гарбузові чіпси. Завдання – поєднати усі ці інгредієнти в одну страву. На це завдання судді виділили учасникам 1, 5 години. Найгірше впоралася Наталка Петрик. Тому саме Наталка залишила шоу «МастерШеф. Битва сезонів» в 11 випуску проєкту. 

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