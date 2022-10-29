Чем удивил 11 выпуск МастерШеф. Битва сезонов от 29.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 11: Кому за блюдо респектировал сам Потап?

В субботу, 29 октября, на телеканале СТБ вышел 11 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 11 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники поочередно выбирали себе по одному предмету на столе. На нем были: катушка для ниток, вилка, лист и гайка. Затем каждый брал из тарелки на судейском столе разного диаметра веревки. Далее кулинары выбирали кубик с буквой и цветные карандаши. Участникам нужно было приготовить идеальное блюдо, однако каждые 10 минут судьи подходили и раскрывали секрет каждого предмета.

Предмет оказывал большое влияние на вид и вкус блюда. А ведь озвученное правило участники должны были применить в своей работе по ходу приготовления. К примеру, если участник выбирал железную гайку, то он мог использовать только те продукты, которые стояли на железных поверхностях. На приготовление блюд судьи дали участникам 1 час. Саша Кривец и Влад Мицкевич хуже всего справились с задачей, за что и получили черные фартуки.

Второй конкурс был очень веселым, ведь участников ждала легендарное музыкальное задание! Пава стал капитаном синей команды, а Ира – красной. Каждая команда подошла к своим поверхностям. На них были коробки, а под ними – планшет с наушниками. В них загружены песни Потапа и Насти Каменских. Участникам нужно было превратить эту музыку в блюда. Творение участников оценивал сам Потап! Певец пробовал блюда команд и угадывал, какой песне соответствует то или иное блюдо. Побеждала та команда, в которой угаданных и вкусных блюд было больше. По результатам конкурса выиграла синяя команда.

На конкурсе черных сегодня соревновались: Саша Кривец, Влад Мицкевич, Наталья Петрик и Катя Великая. Каждый участник занял свою рабочую поверхность, на которой были коробки, а под ними разные овощи во всех фазах жизнедеятельности. К примеру, семена тыквы, тыква и тыквенные чипсы. Задача – объединить все эти ингредиенты в одно блюдо. На эту задачу судьи выделили участникам 1,5 часа. Хуже всего справилась Наталья Петрик. Поэтому именно Наталья покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 11 выпуске проекта.

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