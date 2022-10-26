МастерШеф. Битва сезонов 11 выпуск: анонс от 29.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 11: кто не справится с задачами в кулинарной «Игре в кальмара»?
В субботу, 29 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 11 выпуске легендарного шоу? Неужели на кухне состоится легендарная «Игра в кальмара»? Читайте прямо сейчас!
В первом конкурсе участники будут молча выбирать себе по одному предмету на столе. А это: катушка для ниток, вилка, лист и гайка. Затем каждый возьмет из тарелки на судейском столе разный диаметр веревки. Затем придется выбрать себе кубик с буквой. А позже – и цветные карандаши. Заинтригованы?
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Смотрите 29 октября на телеканале СТБ в 19:00. Не пропустите 11 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов!
Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 11: кто не справится с задачами в кулинарной «Игре в кальмара»?
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