МастерШеф. Битва сезонов 11 выпуск: анонс от 29.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 11: кто не справится с задачами в кулинарной «Игре в кальмара»?

В субботу, 29 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 11 выпуске легендарного шоу? Неужели на кухне состоится легендарная «Игра в кальмара»? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники будут молча выбирать себе по одному предмету на столе. А это: катушка для ниток, вилка, лист и гайка. Затем каждый возьмет из тарелки на судейском столе разный диаметр веревки. Затем придется выбрать себе кубик с буквой. А позже – и цветные карандаши. Заинтригованы?

Больше по теме: Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 10 выпуске от 22.10.2022?

Зачем судьи запутают участников?

Чем эта игра обернется для кулинаров?

Кто не выживет в кулинарной «Игре в кальмара»?

Какое наказание последует на кухне МастерШеф? И кто будет его реализовывать среди судей?

Смотрите 29 октября на телеканале СТБ в 19:00. Не пропустите 11 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 11: кто не справится с задачами в кулинарной «Игре в кальмара»? МастерШеф. Битва сезонов, что будет в 11 выпуске? Смотрите анонс МастерШеф. Битва сезонов выпуск 11 от 29.10.2022 в материале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ