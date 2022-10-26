МастерШеф. Битва сезонів 11 випуск: анонс від 29.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 11: хто не впорається із завданнями у кулінарній «Грі в кальмара»?

У суботу, 29 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 11 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 11 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

У першому конкурсі учасники мовчки обиратимуть собі по одному предмету на столі. А це: катушка для ниток, виделка, листок і гайка. Потім кожен учасник із тарілки на суддівському столі обиратиме різного діаметру мотузки. Також кожен учасник візьме собі кубик із буквою. А пізніше – і кольорові олівці. Заінтриговані?

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Дивіться вже 29 жовтня на телеканалі СТБ о 19:00. Не пропустіть 11 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів»!



Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 11: хто не впорається із завданнями у кулінарній «Грі в кальмара»? МастерШеф. Битва сезонів що буде у 11 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 11 від 29.10.2022 в матеріалі СТБ