МастерШеф. Битва сезонов 10 выпуск: анонс от 22.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 10: Кто доведет до истерики Екатерину Пескову и Алика Мкртчяна?

В субботу, 22 октября, в 19.00 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 10 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе перед участниками будут топовые блюда гостей. Это те блюда, которые чаще всего заказывают в заведениях выпускников кулинарного шоу. Участникам нужно скопировать эти блюда до мелочей за 3 часа без рецепта. Их готовили выпускники шоу: Элеонора Барановская, Екатерина Пескова, Алик Мкртчян и Максим Пустовит.

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Но кому из гостей ужас, как не понравятся блюда участников? Узнаете уже завтра, 22 октября, на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 10: Кто доведет до истерики Екатерину Пескову и Алика Мкртчяна? МастерШеф. Битва сезонов, что будет в 10 выпуске? Смотрите анонс МастерШеф. Битва сезонов выпуск 10 от 22.10.2022 в материале СТБ

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