МастерШеф. Битва сезонів 10 випуск: анонс від 22.10.2022

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 10: Хто доведе до істерики Катерину Пєскову і Аліка Мкртчяна?

У суботу, 22 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 10 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

У першому конкурсі перед учасниками будуть топові страви гостей. Це ті страви, які найчастіше замовляють у закладах випускників кулінарного шоу. Учасникам потрібно було скопіювати ці страви до дрібниць за 3 години без рецепту. Їх готували випускники шоу: Елеонора Барановська, Катерина Пєскова, Алік Мкртчян і Максим Пустовіт.

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Та кому із гостей жах як не сподобаються страви учасників? Дізнаєтеся вже завтра, 22 жовтня, на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 10: Хто доведе до істерики Катерину Пєскову і Аліка Мкртчяна? МастерШеф. Битва сезонів що буде у 10 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 10 від 22.10.2022 в матеріалі СТБ

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