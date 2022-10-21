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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 10: Хто доведе до істерики Катерину Пєскову і Аліка Мкртчяна?

21.10.2022

У суботу, 22 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 10 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 10 випуск: анонс від 22.10.2022

У першому конкурсі перед учасниками будуть топові страви гостей. Це ті страви, які найчастіше замовляють у закладах випускників кулінарного шоу. Учасникам потрібно було скопіювати ці страви до дрібниць за 3 години без рецепту. Їх готували випускники шоу: Елеонора Барановська, Катерина Пєскова, Алік Мкртчян і Максим Пустовіт. 

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Та кому із гостей жах як не сподобаються страви учасників? Дізнаєтеся вже завтра, 22 жовтня, на СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 10: Хто доведе до істерики Катерину Пєскову і Аліка Мкртчяна?

МастерШеф. Битва сезонів що буде у 10 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 10 від 22.10.2022 в матеріалі СТБ

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